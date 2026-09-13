Warcraft III: Reforged erhält mit Forsaken Kingdom eine neue Kampagne

Neue Warcraft-III-Kampagne ist ab sofort verfügbar

Warcraft III: Reforged erhält mit „Forsaken Kingdom“ die erste neue Kampagne der Reihe seit mehr als 23 Jahren. Blizzard hat die Erweiterung gemeinsam mit Update 3.0 bei der BlizzCon 2026 vorgestellt und direkt veröffentlicht.

Die Kampagne erzählt vom Fall Lordaerons und der Entstehung der Unterstadt. Blizzard verspricht mehr als 30 Stunden neue Inhalte. Update 3.0 ergänzt außerdem eine überarbeitete Grafikdarstellung und Verbesserungen für den Welteditor.

„Forsaken Kingdom“ ist ab sofort über Warcraft III: Reforged verfügbar.

Offizielle Informationen: Blizzard: Warcraft III – Forsaken Kingdom