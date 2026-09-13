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StarCraft kehrt 2030 als Science-Fiction-Shooter zurück

von Hannes Linsbauer0

Blizzard arbeitet an einem neuen StarCraft-Shooter

Blizzard Entertainment bringt StarCraft zurück. Das bei der BlizzCon 2026 angekündigte neue Spiel soll im Frühjahr 2030 erscheinen und die Reihe in eine offene, handlungsbasierte Science-Fiction-Welt übertragen.

Damit handelt es sich nicht um ein weiteres Echtzeit-Strategiespiel. Blizzard beschreibt das Projekt als Shooter in einer offenen Welt. Die Ankündigung nennt weder konkrete Plattformen noch einen endgültigen Untertitel oder weitere Details zu den Spielsystemen.

Offizielle Informationen: Blizzard-News zur BlizzCon 2026

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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