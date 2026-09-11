Starfinder: Afterlight – erste Demo auf Steam verfügbar

Epictellers Entertainment hat eine kostenlose Demo von Starfinder: Afterlight veröffentlicht. Das gruppenbasierte Rollenspiel soll im vierten Quartal 2026 in den Early Access starten.

Die Demo führt durch den Prolog und den ersten Abschnitt des Spiels. Zu Beginn wählen Spielerinnen und Spieler zwischen den Klassen Soldat, Botschafter und Agent. Die Handlung startet an Bord des Raumschiffs Moon of Misfortune und führt anschließend in das Vergnügungsviertel Hivemarket auf Akiton.

Dort treffen die Spielfiguren unter anderem auf die Gefährten Kole, Preach und Sterling, sammeln Hinweise zum verschwundenen Schiffskapitän und setzen sich mit Kultisten auseinander. Starfinder: Afterlight ist als Einzelspieler-Rollenspiel mit gruppenbasierten, rundenbasierten Kämpfen angelegt.

Die Demo ist kostenlos auf Steam verfügbar. Laut Entwickler soll der Early-Access-Start im vierten Quartal 2026 erfolgen. Einen genaueren Termin gibt es noch nicht.

Fakten zu Starfinder: Afterlight