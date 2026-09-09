VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingIndieNews & Updates

Invokyr startet am 8. Oktober im Early Access

von Hannes Linsbauer0

Das Koop-Horrorspiel Invokyr startet am 8. Oktober 2026 auf Steam in den Early Access. Im Mittelpunkt steht ein verfluchtes Brettspiel, das bei jedem Durchlauf neue Monster und Ereignisse hervorbringt.

In Invokyr erkundet eine Gruppe ein verlassenes Anwesen und stellt sich den Regeln eines übernatürlichen Brettspiels. Jeder Würfelwurf kann neue Gefahren auslösen. Das Spiel lässt sich allein oder gemeinsam mit anderen spielen.

Vier Spielwelten und wechselnde Ereignisse

Der Early-Access-Start umfasst vier Themenwelten: ein klassisches Brettspiel, einen Dschungel, einen Eisberg und eine Wüste. Dazu kommen laut Ludogram mehr als 15 Monster und über 20 Ereignisse. Würfel und verfluchte Idole verändern die Bedingungen eines Durchlaufs, während Verbesserungen, Möbel und Gadgets im Anwesen gekauft werden können.

Die Sprecherin Amelia Tyler, bekannt unter anderem aus Baldur’s Gate 3 und Hades 2, übernimmt die Rolle des mysteriösen Game Masters. Ludogram zufolge wurde die bereits verfügbare Demo mehr als 700.000-mal heruntergeladen.

Fakten zu Invokyr

  • Entwickler und Publisher: Ludogram
  • Genre: Koop-Horror
  • Plattform: PC (Steam)
  • Early Access: 8. Oktober 2026

Die kostenlose Demo auf Steam ist bereits verfügbar. Die Hauptseite von Invokyr nimmt außerdem Wunschlisten-Einträge entgegen.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

SPRAWL zero ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich

Hannes Linsbauer

Battlefield REDSEC führt Rapid Royale und Proximity-Chat ein

Hannes Linsbauer

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November für Switch 2

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link