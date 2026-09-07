ArcheAge S: Strait of Freedom soll im zweiten Quartal 2027 für Steam erscheinen

Kakao Games plant den weltweiten PC-Start von ArcheAge S: Strait of Freedom im zweiten Quartal 2027 über Steam.

Das kommende PC-MMORPG wird von XL Games entwickelt und soll die zentralen Merkmale des ursprünglichen ArcheAge für ein heutiges Publikum neu interpretieren. Im Mittelpunkt der Entwicklung steht Projektleiter Kyung-tae Kim, der beim ersten ArcheAge als leitender Game Designer und Produzent tätig war.

Konkrete Details zum Spiel sind bislang noch begrenzt. Kakao Games will im Laufe des Septembers ein Entwickler-Video veröffentlichen. Darin soll das Team seine Designentscheidungen und die Ausrichtung des Projekts erläutern sowie erstmals bislang nicht gezeigtes Gameplay präsentieren.

Der weltweite PC-Start ist derzeit für das zweite Quartal 2027 vorgesehen. Ein genauer Termin und weitere Angaben zu Inhalten oder Geschäftsmodell wurden noch nicht bekannt gegeben.

Auf einen Blick:

Entwickler: XL Games

Publisher: Kakao Games

Genre: MMORPG

Plattform: PC (Steam)

Erscheinung: zweites Quartal 2027 (geplant)

Offizielle Mitteilung von Kakao Games