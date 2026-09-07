VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingIndieNews & Updates

Life Is a Dungeon: Lean into It. erhält kostenlose Fünf-Stunden-Demo

von Hannes Linsbauer0

Die kostenlose Demo von Life Is a Dungeon: Lean into It. ist ab sofort auf Steam verfügbar und erlaubt es, bis zu fünf Stunden zu spielen. Der Fortschritt lässt sich später in die Vollversion übernehmen.

Anonymous Works und syn Sophia haben die Demo des Dungeon-Roguelite-RPGs Life Is a Dungeon: Lean into It. veröffentlicht. Der Download ist kostenlos auf Steam möglich.

Die Demo umfasst pro Speicherplatz insgesamt fünf Stunden Spielzeit. Während der Expeditionen können Ausrüstung gesammelt, Fähigkeiten kombiniert und verschiedene Charaktere ausprobiert werden. Erreichte Fortschritte und gefundene Ausrüstung sollen in die Vollversion übernommen werden können.

Für Expeditionen stehen vier Abenteurer zur Auswahl: Jäger, Kämpferin, Schmiedin und Magierin. Ihre unterschiedlichen Wesenszüge beeinflussen, welche Ziele beim Aufstieg durch den Dungeon verfolgt werden. Zusätzlich entstehen durch zufällig angebotene Fähigkeiten und mitgebrachte Ausrüstung bei jedem Durchlauf neue Builds.

Life Is a Dungeon: Lean into It. soll am 27. Oktober 2026 für PC erscheinen. Die Entwickler planen außerdem eine Teilnahme am Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober.

Kostenlose Demo auf Steam · Vollversion auf Steam

Fakten zu Life Is a Dungeon: Lean into It.

  • Entwickler: Anonymous Works
  • Publisher: syn Sophia, Inc.
  • Genre: Dungeon-Roguelite-RPG
  • Plattform: PC (Steam)
  • Demo: kostenlos, bis zu fünf Stunden
  • Vollversion: geplant für 27. Oktober 2026
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Sniper Dan erscheint am 17. September für PC und Konsolen

Hannes Linsbauer

Dirtnap startet im Early Access auf Steam

Hannes Linsbauer

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope DLC im Test

Sven Evil

Kommentar abgeben

Secret Link