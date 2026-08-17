Red Bull Reshuffle: Juu gewinnt Fortnite-Turnier in Wien

Beim Red Bull Reshuffle im Austria Center Vienna hat Julian „Juu“ Reckord das Fortnite-Turnier mit 40 Profis gewonnen. Der Sieger erhielt 12.500 Euro, Taylor-Petrik „vic0“ Gatschelhofer sicherte sich die Auszeichnung für die meisten Eliminierungen.

Julian „Juu“ Reckord hat das Red Bull Reshuffle am 15. August 2026 im Austria Center Vienna gewonnen. In sechs Runden im Reload-Modus von Fortnite sammelte der deutsche Profi die meisten Punkte und sicherte sich damit den ersten Platz sowie 12.500 Euro Preisgeld. Rang zwei ging an „Japko“ mit 10.000 Euro, „P1ng“ wurde Dritter und erhielt 7.500 Euro.

Das Turnier setzte auf wechselnde Zweier-Teams: Nach jeder Runde wurden die Duos neu zusammengestellt. Gewertet wurden die individuelle Platzierung und Eliminierungen, sodass am Ende nicht ein festes Team, sondern der punktbeste Einzelspieler gewann. Insgesamt traten 40 Profis um ein Gesamtpreisgeld von 50.000 Euro an.

Taylor-Petrik „vic0“ Gatschelhofer erhielt zusätzlich die Trophäe für die meisten Eliminierungen und 1.500 Euro Preisgeld. Nach Angaben des Veranstalters verfolgten rund 1.000 Besucherinnen und Besucher das Turnier vor Ort; zusätzlich wurde die Veranstaltung per Livestream übertragen.