CRKD verschickt den ULT PRO mit TMR-Sticks und 1.000-Hz-PC-Modus

CRKD hat den weltweiten Versand des ULT PRO gestartet. Der kabellose Mehrplattform-Controller nutzt TMR-Daumensticks und unterstützt im kabelgebundenen PC-Modus eine Abtastrate von 1.000 Hz.

Der ULT PRO lässt sich laut Hersteller mit Nintendo Switch und Switch 2, PC, Mobilgeräten, Tablets und Smart-TVs verbinden. Zur Wahl stehen eine 2,4-GHz-Funkverbindung über den beiliegenden Dongle, Bluetooth und USB-C. Die 1.000-Hz-Abtastrate ist an den kabelgebundenen PC-Modus gebunden; im Funkbetrieb wird dieser Wert laut Mitteilung nicht erreicht.

Die TMR-Sticks arbeiten mit magnetischer Sensorik und sollen dadurch mechanischen Verschleiß und Stickdrift vermeiden. Hall-Effekt-Trigger lassen sich in ihrer Empfindlichkeit anpassen. Über einen Schalter können Spieler zwischen kurzem Klickweg und längerem Triggerweg wechseln. Auf Nintendo-Systemen arbeiten die Trigger laut Mitteilung digital, am PC analog. Ein Modus ohne Deadzone soll zusätzliche Anpassungen der Stick-Eingabe erlauben.

Zusätzlich stehen sechs belegbare Eingaben zur Verfügung: vier Rücktasten und zwei Tasten im Schulterbereich. Profile, Tastenbelegungen, Stickempfindlichkeit und weitere Einstellungen lassen sich am Controller oder über die CRKD-Companion-App anpassen. Ein Schiebeschalter erleichtert den Wechsel zwischen verbundenen Plattformen; Turbo-Funktion und einstellbares Rumble gehören ebenfalls zum Funktionsumfang.

Zum Lieferumfang gehören ein Lade-Dock, Kabel und Funkdongle. Der integrierte Akku kann laut Hersteller auch durch handelsübliche AA-Batterien ersetzt werden. Ein zusätzlicher Akku ist separat erhältlich und lässt sich im Dock laden, während der Controller weiterverwendet wird. Wechselbare Steuerkreuz- und Stickaufsätze bietet CRKD ebenfalls separat an.

Der ULT PRO wird in eigenen Fassungen für Switch und PC angeboten. CRKD nennt in der Versandmeldung keinen europäischen Preis. Die offizielle Produktseite bestätigt die Plattformunterstützung und den kabelgebundenen 1.000-Hz-PC-Modus.