IT Futures Wien 2026 – Tech, Innovation & Zukunft

26.–27. November 2026 · Austria Center Vienna

Was kommt nach dem, was heute State of the Art ist? Welche Technologien werden unseren Alltag verändern und welche Skills brauchen wir dafür?

Auf der IT Futures kannst du genau das entdecken. Am 26. und 27. November 2026 trifft sich die österreichische IT- und Tech-Community im Austria Center Vienna: mit rund 2.000 Teilnehmer:innen, spannenden Unternehmen, Start-ups, Entwickler, Technologieexpert:innen und Menschen, die ihre Begeisterung für Tech teilen.

Im Fokus stehen Themen, die längst nicht mehr nur die IT-Branche betreffen: Künstliche Intelligenz, Cybersecurity, Green IT, Cloud, Daten, digitale Innovation und die Zukunft der Arbeit. Dazu kommen Technologien und Trends, die heute vielleicht noch nach Zukunftsmusik klingen – aber morgen bereits Realität sein können.

Dich erwarten TechTalks, Innovation Areas, Networking und interaktive Formate. Entdecke neue Technologien, hör dir an, woran Unternehmen und Devs gerade arbeiten, stell Fragen und komm mit den Menschen dahinter ins Gespräch.

Und natürlich geht es auch um deine Zukunft: Was kann ich daraus für mich machen? Ob du bereits in der IT arbeitest, gerade deine ersten Schritte in der Branche machst, studierst, programmierst, dich für Gaming & Tech begeisterst oder einfach neugierig auf die digitale Zukunft bist – auf der IT Futures findest du Unternehmen, Projekte, Jobs und jede Menge Inspiration.

Die Women in IT Zone bietet darüber hinaus einen eigenen Treffpunkt für Frauen in der Tech-Branche und lädt zum Vernetzen, Austauschen und Kennenlernen ein.

Zwei Tage. Jede Menge Tech. Neue Ideen, neue Kontakte und ein Blick darauf, was als Nächstes kommt.

26.–27. November 2026 · Austria Center Vienna

Mehr Infos: www.it-futures.at

Für Unternehmen: exklusiv für Gamers.at-Leser

Ihr wollt selbst Teil der IT Futures werden? Mit dem Code GAME20 gibt es 20% Rabatt auf alle Ausstellerleistungen.

Der Rabattcode muss bei der Buchung angegeben werden.