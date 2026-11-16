Ihr lasst den Stick los und euer Char läuft trotzdem weiter? Willkommen beim Stick-Drift: Kaum ein Controller-Problem sorgt schneller für Frust. Der Hall-Effect soll genau diesen Verschleiß ausbremsen – inzwischen gibt es daneben mit TMR schon die nächste Sensortechnik. Es sind nur drei Buchstaben mehr auf der Verpackung, aber ein gewaltiger technischer Unterschied.

Gaming-Controller bekamen über Jahre neue Buttons, kürzere Triggerwege, Paddles und immer mehr Software-Optionen. Im Analogstick selbst arbeitete trotzdem häufig Technik, die schon seit Jahrzehnten bekannt ist.

2026 ist TMR längst in aktuellen Gaming-Controllern angekommen. Razer setzt beim Wolverine V3 Pro 8K PC beispielsweise auf TMR-Sticks und eine Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz. Hall-Effect bekommt damit direkte Konkurrenz.

Warum Stick-Drift überhaupt entsteht

Viele klassische Analogsticks arbeiten mit Potentiometern. Beim Bewegen des Sticks entsteht mechanischer Kontakt. Nach hunderten Spielstunden kann sich dieser Kontakt abnutzen. Im schlimmsten Fall erkennt der Controller irgendwann eine Bewegung, obwohl ihr den Stick gar nicht mehr berührt.

Moderne Hall-Sensoren erfassen Positionen berührungslos über Magnetfelder. Infineon beschreibt aktuelle 3D-Hall-Sensoren als Lösung für präzise Positions- und Winkelmessungen in Industrie, Fahrzeugtechnik und Unterhaltungselektronik. Der klassische Schleifkontakt eines Potentiometers ist dafür nicht nötig.

Beim Controller-Kauf reicht deshalb der Blick auf Xbox-, PlayStation- oder PC-Kompatibilität kaum noch aus.

Sensortyp, Deadzones, Polling-Rate und Software gehören inzwischen genauso auf die Checkliste. Ist das passende Gamepad gefunden, geht es im Online-Shop noch um Versand und Bezahlung. Bankbasierte Verfahren sind dabei eine Option. Wie eine solche Sofortzahlung funktioniert, erklärt etwa die Casino.org Auswahl mit Sofortüberweisung anhand digitaler Angebote.

Nach dem Checkout geht es aber wieder zurück zur Hardware: Was steckt wirklich unter dem Thumbstick?

TMR misst anders als Hall-Effect

TMR steht für Tunnel Magnetoresistance. Im Sensor liegen zwei ferromagnetische Schichten, getrennt durch eine extrem dünne isolierende Barriere. Ändert ein äußeres Magnetfeld die Ausrichtung einer dieser Schichten, verändert sich der elektrische Widerstand. Genau diese Widerstandsänderung wird zur Positionsmessung verwendet.

Wie weit die Technik inzwischen entwickelt ist, zeigt auch das Fraunhofer ENAS bei TMR-Sensoren. Das Institut nennt unter anderem eine hohe Sensitivität, kleine Sensorabmessungen und eine gute Energieeffizienz als Vorteile der Technologie.

Gute Sensoren, schlechte Deadzone

Die Deadzone sitzt rund um die Mittelstellung eines Analogsticks. Bewegungen innerhalb dieser Zone ignoriert der Controller.

Ist sie zu groß, reagiert das Aim erst spät. Ist sie sehr klein eingestellt, können minimale Abweichungen bereits als Eingabe durchgehen.

Manche Controller lassen diese Werte per Software verändern. Das kann bei Shootern einen großen Unterschied machen. Kleine Korrekturen beim Tracking oder beim Anvisieren eines Gegners sollen direkt ankommen und nicht erst, wenn der Stick bereits deutlich bewegt wurde.

Hier zeigt sich, warum ein TMR-Aufdruck allein wenig über die Qualität eines Gamepads verrät.

Ein moderner Sensor unter einer schlecht eingerichteten Deadzone bleibt ein schlecht abgestimmter Controller.

Beim Shooter will man Präzision, beim RPG geht es eher um Komfort

Bei schwitzigen Shootern zählen kleine Stickbewegungen, kurze Wege und saubere Rückmeldung. Fighting Games stellen wiederum andere Anforderungen an präzise Richtungswechsel.

Beim RPG geht es entspannter zu.

Nach drei Stunden auf dem Sofa können Gehäuseform, Gewicht und Stick-Spannung wichtiger werden als minimale Unterschiede bei der Abtastrate. Ein Controller muss zu dem passen, was ihr tatsächlich spielt.

Technische Höchstwerte sind also nicht für jeden Spieler die beste Wahl.

8.000 Hz – merkt ihr davon überhaupt was?

Neben TMR und Hall-Effect ist die Polling-Rate zum nächsten großen Datenblatt-Thema geworden.

Sie beschreibt vereinfacht, wie häufig ein Controller seinen aktuellen Eingabestatus an PC oder Konsole meldet. Eine höhere Rate kann die Zeit zwischen Bewegung und registriertem Input verkürzen.

Der Unterschied zwischen 125 Hz und sehr hohen Abfrageraten lässt sich technisch messen. Ob jeder Spieler daraus im Game einen Vorteil zieht, ist eine andere Frage.

Bei kompetitivem Gaming können Millisekunden zählen. Beim gemütlichen Erkunden einer Open World dürfte kaum jemand einen Match-Ausgang an der Polling-Rate festmachen.

Dann kommt noch die Plattform dazu. Nicht jede hohe Rate funktioniert automatisch an jedem Gerät auf dieselbe Weise. Herstellerangaben sollte man deshalb genauer lesen, statt nur die größte Zahl auf der Verpackung mitzunehmen.

Hall-Effect ist noch längst nicht abgeschrieben

TMR bekommt derzeit viel Aufmerksamkeit. Hall-Effect wird deshalb nicht über Nacht überholt.

Hall-Sensoren arbeiten ebenfalls kontaktlos und haben sich in zahlreichen Controller-Konzepten etabliert. Der große technische Schritt passiert bereits beim Abschied vom klassischen Potentiometer.

TMR setzt dort an und kann bei Empfindlichkeit, Stromverbrauch und Signalerfassung weitere Vorteile bringen. TDK nennt etwa hohe Präzision und stabile Winkelerfassung als Merkmale seiner TMR-Technik.

Im Controller selbst zählt anschließend das Gesamtpaket.

Buttons müssen sauber auslösen. Trigger sollen passen. Die Sticks dürfen weder schwammig noch unangenehm straff sein. Software und Kalibrierung müssen funktionieren.

Ein hervorragender Sensor rettet kein Gamepad, das nach einer Stunde unbequem in der Hand liegt.

TMR steht drauf, guter Controller drin? Ganz so einfach ist es nicht

Hall-Effect und TMR sind einen Blick wert, besonders wenn Stick-Drift schon einmal einen Controller gekillt hat. Das Kürzel allein reicht aber nicht. Deadzones, Stick-Spannung, Polling-Rate und Ergonomie entscheiden mit, wie gut sich ein Gamepad nach Stunden noch anfühlt und wie sauber Eingaben ankommen.

Ihr lasst den Stick los und euer Charakter bleibt stehen.