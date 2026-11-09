Turtle Beach bringt Recon 70 Pacific Skyline auf den Markt

Turtle Beach erweitert sein Sortiment um das kabelgebundene Recon 70 Pacific Skyline für mehrere Plattformen.

Das Recon 70 Pacific Skyline Wired Multiplatform Gaming-Headset ist ab sofort erhältlich. Die Sonderedition greift mit Pastelltönen, Küstenfarben und Palmen-Silhouetten ein Motiv der kalifornischen Westküste auf. Technisch basiert das Headset auf dem bekannten kabelgebundenen Recon 70.

Für die Audioausgabe kommen 40-mm-Lautsprecher zum Einsatz. Die gepolsterten Kunstleder-Ohrmuscheln sollen Außengeräusche abschirmen und bei längeren Spielsessions für Komfort sorgen. Das Mikrofon lässt sich zum Stummschalten nach oben klappen, die Lautstärke wird direkt am Kopfhörer geregelt.

Über den universellen 3,5-mm-Anschluss kann das Headset mit kompatiblen PCs und Konsolen genutzt werden. Turtle Beach nennt PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und weitere Geräte mit entsprechendem Anschluss als Einsatzbereiche. Eine zusätzliche Software oder Funkverbindung ist für die Nutzung nicht erforderlich.

Das Recon 70 Pacific Skyline ist ab sofort über die deutsche Turtle-Beach-Produktseite und bei teilnehmenden Händlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 34,99 Euro.

Pacific Skyline Wireless Controller

Genauso stylisch ist auch der Pacific Skyline Wireless Controller. Auch dieses Design ist von der Westküste inspiriert und wird durch RGB-Beleuchtung ergänzt, die die Stadtkulisse zum Leuchten bringt. Hochwertige TMR-Analogsticks, zwei Rumble-Motoren und frei belegbare Rücktasten sorgen für ein reaktionsschnelles, individuelles Spielerlebnis. Das kabellose Spielen ist über den mitgelieferten USB-Sender mit Xbox und Windows 10/11 möglich, während Bluetooth® Gaming auf Android-Geräten unterstützt. Mit integrierten Audio-Bedienelementen, einer speziellen Taste zum Stummschalten des Mikrofons und Unterstützung durch die Begleit-App Control Hub bietet der Controller Komfort, Vielfalt und Kontrolle für jede Gaming-Session.

Ebenfalls auf turtlebeach.com und bei teilnehmenden Händlern weltweit zu einem UVP von 89,99€ erhältlich.