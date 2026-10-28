GymBeam und Fnatic entwickeln koffeinfreies Gaming-Produkt LOCK IN

GymBeam und Fnatic stellen mit LOCK IN einen koffeinfreien Nootropik-Komplex für Gaming-Sessions vor.

Der Sporternährungsanbieter GymBeam hat gemeinsam mit der E-Sport-Organisation Fnatic LOCK IN x Fnatic entwickelt. Der Komplex soll auf die Anforderungen längerer Gaming-Sessions zugeschnitten sein und richtet sich an Gamerinnen und Gamer, Streamer sowie E-Sport-Profis.

Die Rezeptur vereint 23 aktive Inhaltsstoffe in einer Portion. Dazu zählen unter anderem die Aminosäuren L-Tyrosin und Acetyl-L-Carnitin, Cognizin-Citicolin, L-Theanin und Kreatin. Ergänzt wird die Mischung durch Pflanzenextrakte aus Rosenwurz und Ginseng sowie ausgewählte Vitamine und Mineralstoffe. Das Produkt kommt ohne Koffein und andere Stimulanzien aus.

In die Entwicklung floss die Erfahrung der professionellen Fnatic-Teams ein. Richard Wolter, Performance Coach des League of Legends-Teams, beschreibt LOCK IN als All-in-one-Pulver, das mehrere einzelne Kapseln ersetzen soll. Phil Schickor, Performance Coach des VALORANT-Teams, hebt laut Ankündigung die einfache Anwendung während langer Trainingssessions und an Spieltagen hervor.

LOCK IN x Fnatic wird in der Geschmacksrichtung Mango-Maracuja angeboten und als Pulver in 250 Milliliter Wasser eingerührt. Die Rezeptur ist vegan und laut GymBeam frei von Zucker, Gluten, Laktose und Gentechnik. Damit soll sich das Produkt unkompliziert in die Routine vor einer Gaming-Session, einem Livestream oder einer Trainingseinheit integrieren lassen.

GymBeam verbindet mit der Kooperation seine Sporternährungs-Expertise mit der Perspektive des professionellen E-Sports. Fnatic wurde 2004 gegründet und ist mit Teams unter anderem in League of Legends und VALORANT international aktiv.

Weitere Informationen zum Anbieter finden sich auf der offiziellen GymBeam-Website.