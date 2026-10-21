Silver Pines im Test

Ein Debüt mit Erfahrung

Silver Pines ist das Erstlingswerk des schwedischen Independent-Studios Wych Elm. Obwohl das Team neu gegründet wurde, bringen seine Mitglieder Erfahrung aus unterschiedlichen Produktionen mit. Die Bandbreite reicht von Helldivers 2 und Yoku’s Island Express bis zu TABS, The Darkness, Syndicate und The Chronicles of Riddick. Als Publisher fungiert Team17.

Die Entwickler nennen unter anderem Akte X, John Carpenters The Thing, 8MM, Secret Window, The Shining, Twin Peaks und Jacob’s Ladder als filmische Einflüsse. In den ersten beiden Entwicklungsjahren war die Geschichte noch deutlich linearer angelegt und orientierte sich an den Comic-Sequenzen von Max Payne. Mit zunehmender spielerischer Freiheit erwies sich dieser Aufbau jedoch als zu starr.

Wych Elm entschied sich deshalb, die Erzählung stärker auf die Handlungen der Spieler reagieren zu lassen. Ereignisse müssen nicht immer in derselben Reihenfolge erlebt werden, und die Inselwelt vermittelt ihre Geschichte auch über optionale Hinweise und Umwege. Dadurch entsteht ein Abenteuer, dessen Verlauf sich teilweise aus der eigenen Erkundung zusammensetzt.