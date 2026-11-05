VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
AFKGamingNews & Updates

HEROES & LEGENDS bringt Gaming-Soundtracks 2027 ins Wiener Konzerthaus

von Hannes Linsbauer0

HEROES & LEGENDS bringt am 26. September 2027 Gaming-Soundtracks mit Orchester, Chor und Solisten in den Großen Saal des Wiener Konzerthauses.

Am 26. September 2027 feiert HEROES & LEGENDS – Epic Video Game Music Live im Großen Saal des Wiener Konzerthauses Premiere. Das Konzertprojekt widmet sich der Musik bekannter Videospiele und bringt die Stücke mit großem Orchester, Chor und Solisten auf die Bühne.

Auf dem Programm stehen unter anderem Kompositionen aus Skyrim, Assassin’s Creed, World of Warcraft, Diablo III, Battlefield 1942 und Helldivers II. Die Veranstalter kündigen darüber hinaus weitere Spiele an, deren Musik im Laufe des Konzertabends präsentiert werden soll.

Das Format richtet sich an ein Publikum, das Videospielmusik unabhängig vom eigentlichen Spiel erleben möchte. Im Mittelpunkt stehen orchestrale Arrangements, Chorstimmen und solistische Beiträge. Damit soll die musikalische Seite moderner Games ebenso in den Vordergrund rücken wie die Atmosphäre und die Themen der jeweiligen Spielwelten.

Die Premiere findet im Wiener Konzerthaus statt. Weitere Informationen zum Programm und zur Veranstaltung bietet die offizielle Website von HEROES & LEGENDS. Der Termin ist für den 26. September 2027 angesetzt.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Aksun verlässt den Early Access am 27. November

Hannes Linsbauer

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ab sofort exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich

Hannes Linsbauer

Where the Seeds Fall ist ab sofort für PS5, Switch 2 und PC verfügbar

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link