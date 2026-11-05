HEROES & LEGENDS bringt Gaming-Soundtracks 2027 ins Wiener Konzerthaus

HEROES & LEGENDS bringt am 26. September 2027 Gaming-Soundtracks mit Orchester, Chor und Solisten in den Großen Saal des Wiener Konzerthauses.

Am 26. September 2027 feiert HEROES & LEGENDS – Epic Video Game Music Live im Großen Saal des Wiener Konzerthauses Premiere. Das Konzertprojekt widmet sich der Musik bekannter Videospiele und bringt die Stücke mit großem Orchester, Chor und Solisten auf die Bühne.

Auf dem Programm stehen unter anderem Kompositionen aus Skyrim, Assassin’s Creed, World of Warcraft, Diablo III, Battlefield 1942 und Helldivers II. Die Veranstalter kündigen darüber hinaus weitere Spiele an, deren Musik im Laufe des Konzertabends präsentiert werden soll.

Das Format richtet sich an ein Publikum, das Videospielmusik unabhängig vom eigentlichen Spiel erleben möchte. Im Mittelpunkt stehen orchestrale Arrangements, Chorstimmen und solistische Beiträge. Damit soll die musikalische Seite moderner Games ebenso in den Vordergrund rücken wie die Atmosphäre und die Themen der jeweiligen Spielwelten.

Die Premiere findet im Wiener Konzerthaus statt. Weitere Informationen zum Programm und zur Veranstaltung bietet die offizielle Website von HEROES & LEGENDS. Der Termin ist für den 26. September 2027 angesetzt.