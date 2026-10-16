VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
eSportGamingNews & Updates

VulkanLAN 2026 findet vom 23. bis 25. Oktober in Graz statt

von Hannes Linsbauer0

Die 60. VulkanLAN öffnet vom 23. bis 25. Oktober 2026 in der Messehalle A in Graz ihre Türen.

Eine Woche vor dem Start laufen die Vorbereitungen für Österreichs große LAN-Party. Der Veranstalter erwartet mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die drei Tage lang gemeinsam spielen, an Turnieren teilnehmen und die Expo besuchen können.

Neben dem freien Spielen am eigenen Rechner stehen E-Sport-Wettbewerbe und weitere Programmpunkte auf der Bühne. Die VulkanLAN verbindet damit klassische LAN-Atmosphäre mit einem öffentlichen Messebereich. Für Besucherinnen und Besucher gibt es außerdem die Möglichkeit, sich vor Ort über aktuelle Hardware und Angebote aus der Gaming-Szene zu informieren.

Die Veranstaltung findet in der Messehalle A in Graz statt. Alle Informationen zu Anreise, Teilnahme und Programm stehen auf der offiziellen VulkanLAN-Website. Die Veranstaltungsseite bündelt die Eckdaten zur 60. Ausgabe.

Fakten zur VulkanLAN 2026

  • Termin: 23. bis 25. Oktober 2026
  • Ort: Messehalle A, Graz
  • Ausgabe: 60. VulkanLAN
  • Programm: LAN-Party, Expo, E-Sport und Turniere
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

SiN: Reloaded erhält physische PlayStation-5-Edition

Hannes Linsbauer

NVIDIA RTX Spark PCs ab sofort verfügbar

Hannes Linsbauer

Indie Roundup Week 42: Neue Demos, Steam-Next-Fest-Spiele und frische Ankündigungen

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link