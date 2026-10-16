VulkanLAN 2026 findet vom 23. bis 25. Oktober in Graz statt

Die 60. VulkanLAN öffnet vom 23. bis 25. Oktober 2026 in der Messehalle A in Graz ihre Türen.

Eine Woche vor dem Start laufen die Vorbereitungen für Österreichs große LAN-Party. Der Veranstalter erwartet mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die drei Tage lang gemeinsam spielen, an Turnieren teilnehmen und die Expo besuchen können.

Neben dem freien Spielen am eigenen Rechner stehen E-Sport-Wettbewerbe und weitere Programmpunkte auf der Bühne. Die VulkanLAN verbindet damit klassische LAN-Atmosphäre mit einem öffentlichen Messebereich. Für Besucherinnen und Besucher gibt es außerdem die Möglichkeit, sich vor Ort über aktuelle Hardware und Angebote aus der Gaming-Szene zu informieren.

Die Veranstaltung findet in der Messehalle A in Graz statt. Alle Informationen zu Anreise, Teilnahme und Programm stehen auf der offiziellen VulkanLAN-Website. Die Veranstaltungsseite bündelt die Eckdaten zur 60. Ausgabe.

Fakten zur VulkanLAN 2026