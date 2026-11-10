PLAYMOVO: Interaktives Bewegungssystem für die ganze Familie startet am 11. November

PLAYMOVO bringt bewegungsbasierte Spiele mit integrierter Kamera und KI-Erkennung ins Wohnzimmer. Der Verkaufsstart erfolgt am 11. November 2026 zum Preis von 399,99 US-Dollar.

PLAYMOVO ist ein interaktives Home-Entertainment-System, das Bewegung, Spiele und gemeinsame Erlebnisse ins Wohnzimmer bringen soll. Anders als herkömmliche Spielsysteme setzt PLAYMOVO bei bewegungsbasierten Spielen nicht auf einen in der Hand gehaltenen Controller.

Eine integrierte Kamera und KI-gestützte Bewegungserkennung erfassen die Aktionen der Spielenden und übertragen sie in unterstützte Spiele. Das System wird direkt mit einem Fernseher verbunden und verwandelt das Wohnzimmer in einen interaktiven Spielbereich.

KI-gestützte Bewegungserkennung

PLAYMOVO verfügt über eine integrierte Kamera mit 12 Megapixeln. Sie erkennt die Bewegungen der Spielenden und übersetzt diese in Aktionen innerhalb der unterstützten Spiele. Während bewegungsbasierter Spielsitzungen ist es dadurch nicht notwendig, einen herkömmlichen Gamecontroller in der Hand zu halten.

Die Kamera bietet ein Sichtfeld von 85,6 Grad mit einer Toleranz von ±5 Grad. Als empfohlener Abstand zwischen Spielenden und Gerät gelten etwa 150 bis 300 Zentimeter beziehungsweise 59 bis 118 Zoll.

Für Mehrspielerpartien ausgelegt

PLAYMOVO wurde für eine soziale und interaktive Spielerfahrung entwickelt. Die derzeit entwickelten Spiele unterstützen je nach Titel zwischen einer und vier Personen. Damit eignet sich das System sowohl für einzelne Herausforderungen als auch für Mehrspielerwettkämpfe mit Familie und Freunden.

Wachsende Spielebibliothek

Die PLAYMOVO-Konsole enthält fünf kostenlose Einstiegsspiele. Nutzerinnen und Nutzer können damit die Plattform ausprobieren, ohne zunächst ein Abonnement erwerben zu müssen.

Wer auf sämtliche verfügbaren Spiele des Systems zugreifen möchte, kann einen PLAYMOVO Play Pass erwerben. Das Unternehmen plant, jeden Monat neue Spiele bereitzustellen und die Bibliothek damit fortlaufend zu erweitern.

3-Monats-Play-Pass: 39,99 US-Dollar

39,99 US-Dollar 12-Monats-Play-Pass: 79,99 US-Dollar

Welche Spiele jeweils verfügbar sind und wann neue Titel erscheinen, hängt vom auf der PLAYMOVO-Plattform angezeigten Angebot ab.

Physische Kameraabdeckung für mehr Privatsphäre

PLAYMOVO verfügt über eine physische Kameraabdeckung. Damit lässt sich die Kamera abdecken, wenn keine Bewegungserkennung benötigt wird.

Kamerabilder und Bewegungsdaten, die für bewegungsbasierte Spiele verwendet werden, werden laut Hersteller weder lokal auf dem Gerät gespeichert noch in die Cloud hochgeladen.

Verbindung mit dem Fernseher

PLAYMOVO wird über ein HDMI-Kabel direkt mit einem Fernseher verbunden. Anschließend können Nutzerinnen und Nutzer das Gerät mit dem WLAN verbinden, die Ersteinrichtung abschließen und die Spiele-Lobby öffnen.

Die mitgelieferte kabellose Fernbedienung dient zur Navigation durch das System und zur Auswahl von Spielen. Unterstützte bewegungsbasierte Titel greifen auf die kamerabasierte Bewegungserkennung zurück.

Für ein optimales Spielerlebnis wird eine freie Spielfläche von ungefähr 98 × 118 Zoll empfohlen. Das entspricht etwa 250 × 300 Zentimetern.

Hardware und technische Daten

Farbe: Orange

Orange Kamera: integrierte Kamera mit 12 Megapixeln

integrierte Kamera mit 12 Megapixeln Sichtfeld der Kamera: 85,6 Grad (±5 Grad)

85,6 Grad (±5 Grad) Empfohlener Abstand: 150–300 Zentimeter beziehungsweise 59–118 Zoll

150–300 Zentimeter beziehungsweise 59–118 Zoll Spielerunterstützung: derzeit entwickelte Spiele für ein bis vier Personen, abhängig vom jeweiligen Titel

derzeit entwickelte Spiele für ein bis vier Personen, abhängig vom jeweiligen Titel Videoausgabe: HDMI / DP

HDMI / DP Stromeingang: 12 V Gleichstrom, 2 A

12 V Gleichstrom, 2 A Stromanschluss: USB-C, ausschließlich als Gleichstromeingang

USB-C, ausschließlich als Gleichstromeingang Konnektivität: WLAN für Onlinedienste und Spieledownloads erforderlich

WLAN für Onlinedienste und Spieledownloads erforderlich Privatsphäre: physische Kameraabdeckung

physische Kameraabdeckung Lieferumfang: kabellose Fernbedienung, HDMI-Kabel, Netzteil und Bedienungsanleitung

Start, Preis und zeitlich begrenztes Angebot

Der offizielle Produktstart von PLAYMOVO erfolgt am 11. November 2026. Der offizielle Verkaufspreis beträgt 399,99 US-Dollar.

PLAYMOVO Play Pass für 3 Monate: 39,99 US-Dollar

39,99 US-Dollar PLAYMOVO Play Pass für 12 Monate: 79,99 US-Dollar

Zum Verkaufsstart bietet AISLPC außerdem ein zeitlich begrenztes Willkommensangebot an. Kundinnen und Kunden, die im November zur ersten Verkaufscharge gehören und eine PLAYMOVO-Konsole erwerben, erhalten drei Monate PLAYMOVO Play Pass kostenlos. Das Angebot entspricht einem Wert von 39,99 US-Dollar.

Die Aktion läuft bis einschließlich 2. Dezember 2026. Die Konsole enthält unabhängig davon fünf kostenlose Einstiegsspiele. Ein Play Pass gewährt Zugriff auf alle Spiele, die auf der Plattform verfügbar sind.

Weitere Informationen zu AISLPC gibt es auf der offiziellen Website.