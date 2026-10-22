VCT 2027: Riot stellt 32 Partnerteams und neues Turniermodell vor

Die VALORANT Champions Tour startet 2027 mit 32 Partnerorganisationen und einem offeneren Turniersystem. Je acht Partnerteams treten in Amerika, EMEA, Pacific und China an.

Riot Games hat die nächste Phase der VALORANT Champions Tour vorgestellt. Die Partnerschaften laufen in zweijährigen, verlängerbaren Zyklen. Partnerorganisationen erhalten eine jährliche finanzielle Unterstützung und können zusätzliche Einnahmen über digitale Inhalte wie Team- und Saison-Capsules sowie das Championship Bundle erzielen. Die Auswahl der 32 Organisationen folgte laut Riot auf mehr als 100 Interessenbekundungen aus aller Welt.

Bei der Bewertung spielten fünf Bereiche eine Rolle: der Beitrag zum Wachstum der VALORANT-Community, die Resonanz bei Fans, wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die vorhandene Infrastruktur und bisherige sportliche Leistungen. Riot betont dabei, dass nicht allein Ergebnisse auf dem Server ausschlaggebend waren. Auch lokale Fanbasis, Identität und langfristige Community-Arbeit flossen in die Entscheidung ein.

Die Partnerteams sind zu Beginn der Saison direkt für das Kickoff-Turnier qualifiziert. In Amerika, EMEA und Pacific treffen jeweils acht Partner auf vier Teams aus offenen Qualifikationen. Nach dem Kickoff entscheidet die sportliche Leistung über den weiteren Weg zu Cups, Masters und Champions. Offene Teams erhalten damit mehrere Chancen, sich während einer Saison für internationale Wettbewerbe zu qualifizieren.

Für erfolgreiche offene Teams sieht Riot feste Qualifikationszahlungen vor. Eine Teilnahme an Kickoff oder einem Cup wird mit 100.000 US-Dollar unterstützt, für Masters nennt der Veranstalter 200.000 US-Dollar und für Champions 400.000 US-Dollar. Hinzu kommen mögliche Preisgelder und weitere Anreize. Die Zahlungen sollen Teams helfen, Reisen und den laufenden Wettbewerb zu finanzieren, ohne bereits Teil des Partnerschaftsprogramms zu sein.

Das globale Turniermodell für 2027 umfasst laut Riot mehr als 50 Wettbewerbe und Stationen in 15 Städten. Die ersten offenen Qualifikationen für die neue Saison beginnen bereits im November 2026. Regionale Opens, Cups und internationale Turniere ersetzen längere Ligaphasen; auch das Finale von Game Changers soll künftig im Rahmen von Champions stattfinden.

Die Struktur der VCT 2027