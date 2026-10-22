Nintendo Switch Sports Resort ab sofort für Switch 2 erhältlich

Nintendo Switch Sports Resort ist am 22. Oktober 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erschienen. Auf Wuhu Island stehen zwölf Sportarten mit Bewegungssteuerung bereit.

In Nintendo Switch Sports Resort kehrt Wuhu Island als Freizeit- und Sportanlage zurück. Die offizielle Produktseite führt zwölf Disziplinen auf. Dazu gehören Boxen, Tischtennis, Bogenschießen, Tennis, Volleyball, Bowling, Basketball, Golf, Daumenringen, Skateboarden, Wasserscooter und Propellerflugzeug. Zusätzlich gibt es Seilspringen als Aufwärmaktivität.

Gesteuert wird mit den Joy-Con-2-Controllern, die je nach Sportgerät als Bogen, Schläger oder Lenker verwendet werden. Neben klassischen Wettkämpfen lassen sich Teile der Insel in ruhigeren Aktivitäten erkunden. Bei Skateboard, Wasserscooter und Propellerflugzeug gibt es Sightseeing-Aufgaben, Rennen beziehungsweise freie Erkundungsmodi. Dabei können auch Fotomotive gesammelt werden.

Einzelne Sportarten umfassen mehrere Varianten. Beim Golf stehen Runden über drei, neun oder 18 Löcher zur Auswahl. Basketball bietet unter anderem Dreier-Drills und Serienwürfe, während Skateboard, Wasserscooter und Propellerflugzeug jeweils eigene Rennen oder Aufgaben mit freier Bewegung über die Insel verbinden. Damit kombiniert die Sammlung direkte Duelle mit Aktivitäten, die ohne Ranglisten gespielt werden können.

Im Modus Inselkrone treten Spielerinnen und Spieler in mehreren Disziplinen gegen zunehmend stärkere Gegner an. Lokale Partien sind mit Freunden oder Familie möglich, sofern für jede Person ein kompatibler Controller vorhanden ist. Online stehen weltweite Begegnungen bereit. Die Pro League verwendet ein Rangsystem, während im entspannten Online-Spiel Siege und Niederlagen nicht in die Wertung einfließen.

Für den eigenen Sportsmate- oder Mii-Charakter lassen sich Kleidungsstücke, Frisuren und Sportausrüstung freischalten. Dafür werden online und offline Spocco-Punkte gesammelt, die im Item-Center ausgegeben werden können. Das Angebot wechselt in wöchentlichen und monatlichen Abständen. Für Online-Funktionen sind ein Nintendo-Konto, eine Internetverbindung und eine kostenpflichtige Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft erforderlich.

Fakten zu Nintendo Switch Sports Resort