Kaum ein Videospiel genießt einen derart legendären Ruf wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Fast drei Jahrzehnte nach seinem Debüt kehrt Links Zeitreise als aufwendig überarbeitetes Remake auf die Nintendo Switch 2 zurück. Doch reicht moderne Technik aus, um einen der größten Klassiker erneut zum Pflichtspiel zu machen?
Als The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 für das Nintendo 64 erschien, revolutionierte es mit seiner dreidimensionalen Spielwelt, dem innovativen Kampfsystem und cleveren Rätseldesign das Action-Adventure-Genre. Zum 40-jährigen Jubiläum der Zelda-Reihe lässt Nintendo diesen Meilenstein nun auf der Switch 2 wiederauferstehen. Die Entscheidung für das Remake fiel nicht allein aus nostalgischen Gründen. Wie Serienproduzent Eiji Aonuma in einem offiziellen Nintendo-Interview erklärte, sollte die Neuauflage auch der jüngeren Entwicklergeneration ermöglichen, sich intensiv mit den spielerischen Grundlagen des Originals auseinanderzusetzen und daraus neue Erkenntnisse für zukünftige Zelda-Abenteuer zu gewinnen.
Epische Story
Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Link, der im friedlichen Kokiri-Wald aufwächst und eines Tages vom Deku-Baum zu einer besonderen Aufgabe berufen wird. Was zunächst wie ein kleines Abenteuer beginnt, entwickelt sich schnell zu einer epischen Reise durch das Königreich Hyrule. Gemeinsam mit der Fee Navi macht sich Link auf den Weg, um die finsteren Pläne des bösen Ganondorf zu durchkreuzen. Dabei begegnet er zahlreichen unterschiedlichen Charakteren, erkundet geheimnisvolle Orte und muss sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Eine zentrale Rolle spielt dabei eine Flöte, die titelgebende Okarina, deren Melodien weit mehr bewirken können, als nur schöne Musik zu erzeugen.
An der eigentlichen Geschichte hat sich gegenüber dem Nintendo-64-Original von 1998 kaum etwas verändert. Nintendo bleibt der ursprünglichen Handlung und ihren wichtigsten Ereignissen weitgehend treu, inszeniert die Erzählung allerdings deutlich aufwendiger. Erweiterte Zwischensequenzen, überarbeitete Dialoge und mehr Hintergrundinformationen verleihen den Charakteren zusätzlich Persönlichkeit und machen einige Zusammenhänge verständlicher. Die wohl auffälligste Neuerung ist die vollständige Sprachausgabe während der Zwischensequenzen, während Link seiner Tradition als schweigsamer Held treu bleibt. Insgesamt wirkt die Geschichte lebendiger und emotionaler, ohne ihren ursprünglichen Charme zu verlieren. Die zeitlose Erzählung über Freundschaft, Mut und das Erwachsenwerden funktioniert damit auch fast drei Jahrzehnte nach ihrer Erstveröffentlichung erstaunlich gut.
Bewährte Mischung
Auch spielerisch bleibt The Legend of Zelda: Ocarina of Time seinen Wurzeln weitgehend treu. Die bewährte Mischung aus Erkundung, Kämpfen und kniffligen Rätseln wurde beibehalten, dafür aber an einigen Stellen modernisiert. So lässt sich die Kamera nun frei mit dem rechten Analogstick steuern und Link kann erstmals auf Knopfdruck springen und sprinten. Auch die Bedienung des Inventars wurde vereinfacht und der Wechsel zwischen verschiedenen Gegenständen komfortabler gestaltet. Eine praktische Orientierungshilfe bietet zudem die neue Funktion „Threads of Time“. Dabei handelt es sich um eine Art Quest-Tagebuch, das die bisherigen Ereignisse der Geschichte zusammenfasst, abgeschlossene Aufgaben dokumentiert und jederzeit das nächste Ziel anzeigt. Zusätzlich wird Links bisherige Reise auf einem großen, illustrierten Wandteppich dargestellt, der sich im Verlauf des Abenteuers nach und nach vervollständigt.
Eine weitere Neuerung betrifft die titelgebende Okarina. Während die magischen Melodien im Original ausschließlich über die Controllertasten gespielt wurden, können diese nun auch über das integrierte Mikrofon der Nintendo Switch 2 eingegeben werden, etwa indem man die Melodie zu summt oder pfeift. Erkennt das Spiel die richtige Tonfolge, übernimmt Link diese auf seiner virtuellen Okarina und löst den jeweiligen Effekt aus. Eine nette Spielerei, die das Abenteuer um eine interessante interaktive Komponente erweitert, spielerisch allerdings keinen wirklichen Mehrwert bietet.
Wer das Original kennt, wird daher trotz zahlreicher Komfortverbesserungen kaum spielerische Überraschungen erleben. Besonders schade ist zudem, dass der sogenannte Master-Quest-Modus fehlt. Diese anspruchsvollere Variante des Abenteuers erschien ursprünglich für den GameCube und war auch im Nintendo-3DS-Remake enthalten. Sie bot neu gestaltete Dungeons mit veränderten Rätseln, anders platzierten Gegnern und einem insgesamt höheren Schwierigkeitsgrad. Gerade für erfahrene Zelda-Spieler wäre dieser zusätzliche Herausforderungsmodus eine willkommene Ergänzung gewesen und hätte die Langzeitmotivation deutlich erhöht.
Technisch beeindruckend, optisch Geschmackssache
Technisch macht The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf der Nintendo Switch 2 eine hervorragende Figur. Besonders beeindruckend ist die komplett überarbeitete Spielwelt, mit deutlich detaillierteren Landschaften, atmosphärischen Lichteffekten und einer verbesserten Vegetation. Auch bei der Performance gibt es wenig zu beanstanden: Sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus läuft das Abenteuer mit weitgehend stabilen 60 Bildern pro Sekunde. Am Fernseher wird eine dynamische Auflösung zwischen 1080p und 1440p geboten, während diese im Handheld-Betrieb zwischen 720p und 1080p schwankt. Entsprechend wirkt das Bild auf dem großen Schirm schärfer und detailreicher. Im Handheld-Modus fallen dagegen gelegentlich etwas verwaschene Texturen, flimmernde Kanten und eine geringere Sichtweite bei Details auf. Wirklich störend sind diese kleinen Schönheitsfehler allerdings nicht.
Eher Geschmackssache ist hingegen das Charakterdesign. Insbesondere der junge Link wirkt mit seinen übertriebenen Gesichtszügen, großen Augen und seiner beinahe puppenhaften Erscheinung etwas gewöhnungsbedürftig. Auch einige Nebencharaktere können mit ihren wenig gelungenen Charaktermodellen nicht überzeugen und wirken im Vergleich zur ansonsten wunderschönen Spielwelt teilweise wie Fremdkörper. Akustisch gibt es dagegen kaum etwas auszusetzen. Der neu arrangierte, orchestrale Soundtrack sorgt für eine großartige Atmosphäre und lässt die bekannten Melodien in neuem Glanz erstrahlen. Erstmals verfügen zudem zahlreiche Charaktere über eine vollständige Sprachausgabe, die den Dialogen deutlich mehr Leben einhaucht. Umso unverständlicher ist es, dass ausgerechnet Hauptfigur Link weiterhin stumm bleibt. Was früher ein Markenzeichen der Reihe war, wirkt angesichts der aufwendig vertonten Zwischensequenzen mittlerweile etwas aus der Zeit gefallen.
Zelda für die Hosentasche
Mit „Zelda Notes“ bietet Nintendo zudem einen kostenlosen Begleitdienst für Smartphones an, der über die Nintendo Switch App genutzt werden kann. Neben detaillierten Spielstatistiken gibt es zusätzliche Herausforderungen, ein Zelda-Quiz sowie die Möglichkeit, eigene Okarina-Melodien zu komponieren und mit anderen Spielern zu teilen. Eine nette Ergänzung für Fans, die für das eigentliche Abenteuer allerdings nicht zwingend benötigt wird.
Zusammenfassung
Grafik
Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time überzeugt mit einer wunderschön überarbeiteten Spielwelt, detaillierten Landschaften und stimmungsvollen Lichteffekten. Weniger gelungen sind hingegen manche Charaktermodelle, insbesondere der gewöhnungsbedürftige Look des jungen Links und einige wenig ansehnliche Nebenfiguren.
Sound
Der neu arrangierte, orchestrale Soundtrack lässt die legendären Melodien von Ocarina of Time in neuem Glanz erstrahlen und sorgt für eine hervorragende Atmosphäre. Auch die Sprachausgabe der Nebencharaktere überzeugt größtenteils. Schade ist allerdings, dass ausgerechnet Hauptfigur Link weiterhin stumm bleibt.
Handling
Die modernisierte Steuerung sorgt für ein deutlich angenehmeres Spielerlebnis. Besonders die frei bewegliche Kamera, die vereinfachte Inventarverwaltung und die zusätzlichen Bewegungsmöglichkeiten machen sich positiv bemerkbar.
Spieldesign
Motivation
Die Spielwelt ist abwechslungsreich gestaltet und motiviert zum Entdecken, auch wenn die Rätsel erfahrene Spieler nur selten vor größere Herausforderungen stellen. Schade ist zudem, dass der anspruchsvollere Master-Quest-Modus fehlt und es kaum spielerische Neuerungen gibt.
FAZIT
Eines gleich vorweg: Einen Nostalgiebonus gibt es bei mir nicht, denn tatsächlich habe ich das Original von The Legend of Zelda: Ocarina of Time nie gespielt. Somit habe ich das Königreich Hyrule völlig unvoreingenommen betreten und trotzdem kann ich nach meinem Abenteuer durchaus nachvollziehen, warum das Spiel einen derart legendären Stellenwert in der Videospielgeschichte genießt. Die Geschichte ist spannend erzählt, die Spielwelt lädt zum Erkunden ein und die abwechslungsreichen Rätsel machen auch heute noch jede Menge Spaß, auch wenn sie erfahrene Rätselfreunde nur selten vor größere Herausforderungen stellen. Weniger begeistert bin ich hingegen von manchen Charaktermodellen. Besonders der junge Link sieht für meinen Geschmack etwas gewöhnungsbedürftig aus, und auch einige Nebenfiguren hätten durchaus noch ein wenig Feinschliff vertragen können. Dass ausgerechnet unser Held als Einziger keinen Ton von sich gibt, macht die Sache nicht besser.
Unterm Strich ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time aber auch ohne rosarote Nostalgiebrille ein hervorragendes Action-Adventure, das mit seiner gelungenen Mischung aus Geschichte, Erkundung, Kämpfen und Rätseln überzeugt. Nintendo hat einen echten Klassiker technisch in die Gegenwart geholt, ohne dessen spielerische Stärken zu verwässern. Und wenn mich ein fast 30 Jahre altes Spielkonzept auch heute noch derart gut unterhalten kann, dann muss damals wohl einiges richtig gemacht worden sein.