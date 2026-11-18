Bewährte Mischung

Auch spielerisch bleibt The Legend of Zelda: Ocarina of Time seinen Wurzeln weitgehend treu. Die bewährte Mischung aus Erkundung, Kämpfen und kniffligen Rätseln wurde beibehalten, dafür aber an einigen Stellen modernisiert. So lässt sich die Kamera nun frei mit dem rechten Analogstick steuern und Link kann erstmals auf Knopfdruck springen und sprinten. Auch die Bedienung des Inventars wurde vereinfacht und der Wechsel zwischen verschiedenen Gegenständen komfortabler gestaltet. Eine praktische Orientierungshilfe bietet zudem die neue Funktion „Threads of Time“. Dabei handelt es sich um eine Art Quest-Tagebuch, das die bisherigen Ereignisse der Geschichte zusammenfasst, abgeschlossene Aufgaben dokumentiert und jederzeit das nächste Ziel anzeigt. Zusätzlich wird Links bisherige Reise auf einem großen, illustrierten Wandteppich dargestellt, der sich im Verlauf des Abenteuers nach und nach vervollständigt.

Eine weitere Neuerung betrifft die titelgebende Okarina. Während die magischen Melodien im Original ausschließlich über die Controllertasten gespielt wurden, können diese nun auch über das integrierte Mikrofon der Nintendo Switch 2 eingegeben werden, etwa indem man die Melodie zu summt oder pfeift. Erkennt das Spiel die richtige Tonfolge, übernimmt Link diese auf seiner virtuellen Okarina und löst den jeweiligen Effekt aus. Eine nette Spielerei, die das Abenteuer um eine interessante interaktive Komponente erweitert, spielerisch allerdings keinen wirklichen Mehrwert bietet.

Wer das Original kennt, wird daher trotz zahlreicher Komfortverbesserungen kaum spielerische Überraschungen erleben. Besonders schade ist zudem, dass der sogenannte Master-Quest-Modus fehlt. Diese anspruchsvollere Variante des Abenteuers erschien ursprünglich für den GameCube und war auch im Nintendo-3DS-Remake enthalten. Sie bot neu gestaltete Dungeons mit veränderten Rätseln, anders platzierten Gegnern und einem insgesamt höheren Schwierigkeitsgrad. Gerade für erfahrene Zelda-Spieler wäre dieser zusätzliche Herausforderungsmodus eine willkommene Ergänzung gewesen und hätte die Langzeitmotivation deutlich erhöht.