Razer stellt Honkai: Star Rail Collection mit Silver-Wolf-Design vor

Die neue Kollektion umfasst einen Gaming-Stuhl, eine Tastatur, eine Maus und ein Headset; mehrere Produkte sind bereits vorbestellbar.

Razer hat gemeinsam mit HoYoverse eine neue Kollektion zu Honkai: Star Rail vorgestellt. Die Geräte sind optisch an die Figur Silver Wolf angelehnt und ergänzen frühere Kooperationen des Hardware-Herstellers mit Genshin Impact und Zenless Zone Zero.

Zur Reihe gehören der Gaming-Stuhl Razer Iskur V2 X NewGen, die Tenkeyless-Tastatur BlackWidow V4 TKL HyperSpeed, die Maus Viper V3 Pro SE sowie das Headset BlackShark V3 X HyperSpeed. Laut Razer enthalten die Produkte außerdem Gegenstände für Honkai: Star Rail.

Preise und Verfügbarkeit

Der Iskur V2 X NewGen ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 479,99 Euro angekündigt. Für die BlackWidow V4 TKL HyperSpeed werden 219,99 Euro aufgerufen; Viper V3 Pro SE und BlackShark V3 X HyperSpeed sollen jeweils 129,99 Euro kosten. Die Kollektion ist laut Razer auf der offiziellen Kollaborationsseite vorbestellbar und soll anschließend auch über RazerStores sowie ausgewählte Händler erhältlich sein.

Fakten zur Kollektion