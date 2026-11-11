Tryll öffnet Beta seiner On-Device-KI für Spiele

Tryll stellt seine On-Device-KI-Engine kostenlos als offene Beta bereit und kündigt mit Murder Book: The Art of Interrogation ein erstes darauf aufbauendes Spiel an.

Das Unternehmen Tryll hat seine KI-Middleware für Spiele als kostenlose offene Beta veröffentlicht. Nach einer geschlossenen Testphase mit 21 Studios steht Tryll Engine nun Entwicklern zur Verfügung, die konversationelle Figuren und KI-gesteuerte Systeme direkt in ihre Spiele integrieren möchten. Die Beta ist zunächst für Windows-PCs verfügbar; Versionen für Konsolen und Mobilgeräte stehen laut Anbieter auf der Roadmap.

Die Besonderheit des Systems liegt in der lokalen Verarbeitung. Sprachmodelle, Spracherkennung und Sprachsynthese laufen auf der Hardware der Spielerinnen und Spieler, anstatt für jede Interaktion einen Cloud-Dienst zu benötigen. Entwickler können ein Open-Source-Sprachmodell auswählen, es mit der eigenen Spielwelt und den Regeln einer Figur verbinden und anschließend Gespräche direkt im Editor testen.

Tryll beschreibt Figuren, die Fragen in Alltagssprache verstehen, sich an vorherige Aussagen erinnern und innerhalb der festgelegten Handlung reagieren. Dialogbäume und eigene Server sollen dadurch nicht zwingend erforderlich sein. Die Engine unterstützt laut Hersteller Unity, Unreal Engine 5 und proprietäre Engines.

Als erstes neues Projekt wurde Murder Book: The Art of Interrogation von Studio Gungrounds angekündigt. In dem Kriminalspiel befragen Spieler Verdächtige mit eigenen Fragen per Text oder Stimme. Die Antworten greifen auf die von den Autoren vorgegebene Fallgeschichte zurück. Als weitere Anwendung nennt Tryll Voice Heist von Meant Well Games, das einen KI-gesteuerten Roboterbegleiter nutzt.

Wer die Technik ausprobieren möchte, kann außerdem die kostenlose 20-minütige Präsentation Tryll Colony auf der offiziellen Tryll-Webseite finden. Die Beta bleibt laut Anbieter bis zu einem Umsatz von 200.000 US-Dollar kostenlos; danach fällt eine Umsatzbeteiligung von einem Prozent an.