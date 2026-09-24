EPOMAKER TH108 PRO Tastatur im Test

Großes Layout, solides Kunststoffgehäuse

Mit Abmessungen von 445 × 140 × 42 Millimetern ist die TH108 PRO eine ausgewachsene Tastatur. Das bringt im Alltag Vorteile, benötigt auf dem Schreibtisch aber entsprechend viel Platz. Für Spiele mit niedriger Maus-Sensitivität kann der breite Nummernblock außerdem den verfügbaren Bewegungsraum einschränken.

Das Gehäuse besteht aus dickem ABS-Kunststoff, alles ist stabil und robust ausgeführt und die rund 1,12 Kilogramm Gewicht sorgen dafür, dass sie während längerer Sessions nur wenig verrutscht. An die Haptik eines vollständig aus Aluminium gefertigten Oberklassemodells reicht das Kunststoffgehäuse erwartungsgemäß allerdings nicht heran. Die Tastatur ist weiters höhenverstellbar und mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet.

Die Tastatur verwendet eine PC-Platte mit Flex-Cut-Bereichen und eine Gasket-Mount-Konstruktion. Dabei liegt die Platte nicht starr auf dem Gehäuse auf, sondern wird durch Dämpfungselemente entkoppelt. EPOMAKER kombiniert diese Konstruktion mit mehreren Schichten aus PORON-Schaum, IXPE, PET, EPDM und Silikon.

Zwei Schaltervarianten mit unterschiedlichem Charakter

EPOMAKER bietet die Tastatur mit Creamy-Jade- oder Sea-Salt-Silent-V2-Schaltern an. Beide Varianten arbeiten linear, unterscheiden sich aber vor allem bei Lautstärke und Anschlagsgefühl.

Die Creamy Jade Switches besitzen laut Hersteller eine Auslösekraft von 45 ± 5 Gramm, einen Vorlaufweg von 2,0 ± 0,4 Millimetern und einen Gesamtweg von 3,6 ± 0,4 Millimetern. Diese Tasten sollen sich beim Tippen weich, gleichmäßig und angenehm leichtgängig anfühlen. Die Geräuschcharakteristik ist gedämpft, aber deutlich hörbar und wird eher als tief klingend bezeichnet.

Die Sea Salt Silent V2 Switches, die in unserem Testmuster verbaut wurden, sind ebenfalls linear, verwenden jedoch eine zusätzliche Dämpfung. Sie lösen laut Hersteller mit 45 ± 5 Gramm aus und besitzen einen Gesamtweg von 3,5 ± 0,4 Millimetern. Für mechanische Tasten haben sie beim Betätigen eine ungewöhnlich geringe Lautstärke, das Anschlaggefühl ist sehr weich und vielleicht auch als etwas schwammig zu bezeichnen.

Für Spielerinnen und Spieler ergibt sich daraus jedenfalls eine klare Wahl: Die Creamy Jade Switches bieten das direktere, akustisch präsentere Spielgefühl, während die Sea Salt Silent V2 vor allem für ruhige Umgebungen und nächtliche Sessions interessant sind. Wer präzise taktile Rückmeldung bevorzugt, sollte außerdem beachten, dass beide Varianten linear arbeiten und keinen ausgeprägten taktilen Schaltpunkt besitzen.

Gaming: schnelle Eingaben, aber kein Spezialist für den E-Sport

Die TH108 PRO unterstützt USB-C, 2,4-GHz-Funk und Bluetooth. EPOMAKER nennt eine Polling-Rate von 1.000 Hertz im Kabel- und 2,4-GHz-Modus sowie 125 Hertz über Bluetooth. Die angegebenen Latenzen liegen bei 2 Millisekunden per USB, 5 Millisekunden über 2,4 GHz und 11 Millisekunden via Bluetooth.

Für schnelle PC-Spiele ist vor allem der 2,4-GHz-Modus relevant. Bei unseren Spieletests im kabellosen Modus konnten wir im Test mit versch. Shootern keinerlei Verbindungs- oder Latenzprobleme feststellen, Profizocker werden aber wohl weiterhin die kabelgebundene Verbindung bevorzugen, die ebenfalls möglich ist.

Die Tastatur unterstützt außerdem N-Key-Rollover und Anti-Ghosting. Dadurch sollen auch mehrere gleichzeitig gedrückte Tasten zuverlässig registriert werden. Für Bewegungs- und Aktionskombinationen in Shootern, Rollenspielen oder Strategiespielen ist das wichtiger als das integrierte Display oder die Beleuchtung.

Die TH108 PRO ist allerdings keine speziell auf kompetitives Gaming zugeschnittene Tastatur. Sie verwendet herkömmliche mechanische Schalter und bietet keine magnetischen Hall-Effect-Schalter, einstellbare Auslösewege oder Funktionen wie Rapid Trigger. Für den Alltag, Multiplayer-Spiele und schnelle Eingaben ist die Ausstattung jedoch sehr umfangreich.

Der größte praktische Nachteil des Full-Size-Formats liegt weniger bei der Eingabegeschwindigkeit als beim Platzbedarf. Wer mit weit ausgeholten Mausbewegungen spielt, könnte durch den Nummernblock weniger Bewegungsfreiheit haben. Für Nutzerinnen und Nutzer, die den Nummernblock regelmäßig benötigen, gerne auch mal dazwischen Büroarbeit erledigen, ist genau dieser Aufbau dagegen ein wesentlicher Vorteil.

RGB-Beleuchtung und Makros

Die TH108 PRO verfügt über individuell angesteuerte RGB-LEDs. EPOMAKER setzt auf nach Süden ausgerichtete LEDs, wodurch die Beleuchtung bei vielen Tastenkappen gleichmäßiger wirken kann. Zusätzlich sind seitliche Lichtelemente vorhanden.

Die RGB-Beleuchtung kann mit zahlreichen Effekte und eine brauchbaren Helligkeit aufwarten. Für Gaming-Setups lassen sich Farben, Effekte und Helligkeit anpassen; auch Makros und Tastenbelegungen können über die Web-Anwendung konfiguriert werden.

TFT-Display und Drehregler

Das kleine TFT-Display gehört zu den auffälligsten Merkmalen der TH108 PRO. Es kann unter anderem Uhrzeit, Datum, Akkustand, Verbindungsmodus sowie Statusinformationen wie Caps Lock oder Num Lock anzeigen. Über die browserbasierte Software lassen sich außerdem Bilder und GIFs auf das Display übertragen.

Der metallische Drehregler dient standardmäßig zur Lautstärkeregelung. In Verbindung mit der Fn-Taste kann er auch zur Navigation durch Display- und Beleuchtungseinstellungen verwendet werden. Allerdings ist der Drehregler komplett glatt ausgeführt, eben mit der Tastatur verbaut und man rutsch dadurch schon recht leicht ab bei der Betätigung, eine geriffelte Oberfläche wäre hier definitiv die bessere Wahl gewesen.

Die Funktion der Anzeige ist zwar nicht unpraktisch, bleibt aber ein Zusatzfeature und bietet im Alltag nur einen begrenzten funktionalen Mehrwert. Statusinformationen können teilweise auch über gewöhnliche Kontrollleuchten oder Tastenkombinationen abgerufen werden.

Web-Software mit Licht und Schatten

EPOMAKER setzt auf eine browserbasierte Konfigurationssoftware. Damit lassen sich Tasten neu belegen, Makros erstellen, RGB-Effekte anpassen und eigene Inhalte für das TFT-Display hochladen. Ein separater Desktop-Client ist nicht erforderlich.

Das Konzept hat Vorteile: Die Software muss nicht dauerhaft im Hintergrund laufen und kann grundsätzlich auf mehreren kompatiblen Systemen verwendet werden. Die Oberfläche ist allerdings etwas spartanisch ausgeführt und die Webanwendung fordert beim erstmaligen Gebrauch im Browser auch den Zugriff auf Geräte im lokalen Netzwerk, das könnte den einen oder anderen etwas abschrecken die Software zu verwenden.

Für grundlegende Anpassungen dürfte die Software allerdings ausreichen. Wer sehr umfangreiche Profile, komplexe Automatisierungen oder eine besonders ausgereifte Makroverwaltung erwartet, könnte bei spezialisierten Gaming-Tastaturen bessere Lösungen finden.

Akku und Verbindungen

Der 10.000-mAh-Akku ist eine der stärksten Ausstattungsmerkmale der TH108 PRO. EPOMAKER nennt eine Laufzeit von bis zu 160 Stunden, wobei Beleuchtung, Displayhelligkeit und Nutzungsprofil die tatsächliche Laufzeit beeinflussen. Diesen angegebenen Wert konnten wir jetzt nicht genau nachmessen, aber die Tastatur liefert selbst nach einigem Gebrauch bei uns noch einen sehr hohen Akkustand und dürfte damit für problemlos mehrere Wochen Benutzung ausgelegt sein, ein klarer Pluspunkt.

Die Tastatur kann mit bis zu mehreren Geräten gekoppelt werden und zwischen USB, Bluetooth und 2,4-GHz-Funk wechseln. Für einen Gaming-PC ist 2,4 GHz die sinnvollste kabellose Verbindung; Bluetooth eignet sich eher für Laptops, Tablets und weniger latenzkritische Anwendungen.

Hot-Swap als langfristiger Vorteil

Das PCB ist hot-swap-fähig und unterstützt laut EPOMAKER mechanische 5-Pin-Schalter. Die Schalter können dadurch ohne Löten ausgetauscht werden. Ein passendes Werkzeug und zwei Ersatzschalter gehören zum Lieferumfang.

Damit lässt sich die TH108 PRO später an persönliche Vorlieben anpassen. Spieler können beispielsweise auf leichtgängigere oder stärker gedämpfte Schalter wechseln. Einschränkungen gibt es bei den Stabilisatoren: EPOMAKER verwendet plate-mounted Stabilizer, die laut Hersteller nicht mit PCB- oder Screw-in-Stabilisatoren kompatibel sind.

Die Double-Shot-PBT-Tastenkappen im Cherry-Profil sind auf lange Nutzung ausgelegt. Ihre Beschriftungen werden nicht einfach aufgedruckt, sondern aus mehreren Kunststoffschichten gefertigt. Das reduziert das Risiko, dass die Zeichen mit der Zeit abreiben.

Mehr Informationen unter: https://epomaker.de/de/products/epomaker-th108-pro