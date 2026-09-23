Marked for Mayhem feiert Weltpremiere beim PC Gaming Show Tokyo Direct

Marked for Mayhem ist beim PC Gaming Show Tokyo Direct erstmals vorgestellt worden. Der Multiplayer-Dungeon-Runner verbindet gemeinsame Missionen mit einem Wettbewerb zwischen den vier beteiligten Operators.

Bladework Games hat mit Marked for Mayhem seinen ersten Titel angekündigt. Der Multiplayer-Dungeon-Runner wurde beim PC Gaming Show Tokyo Direct erstmals gezeigt und schickt bis zu vier Operators in sogenannte HAVEN-Missionen durch zersplitterte Dimensionen.

Die Spieler kämpfen gegen Gegner und Bosse, sammeln Medaillen und versuchen, an die Spitze der Rangliste zu gelangen. Obwohl die Mission gemeinsam bestritten wird, treten die Operators zugleich gegeneinander an. Disruptor-Fähigkeiten können dazu eingesetzt werden, Gegner zu stören, Punkte zu stehlen oder die Position eines Rivalen zu schwächen.

Kooperation und Konkurrenz

Die Ausrüstung und Fähigkeiten lassen sich während der Runs anpassen. Waffen, Fähigkeiten und Modifikatoren sollen unterschiedliche Builds ermöglichen, während sich die Spieler an die jeweiligen Herausforderungen anpassen.

Bladework Games kündigt außerdem eine begrenzte Beta an. Interessierte können sich laut Ankündigung für einen Platz registrieren und Marked for Mayhem auf Steam sowie im Epic Games Store auf die Wunschliste setzen. Einen Veröffentlichungstermin nannte das Studio bislang nicht.

Weitere Informationen zur Premiere liefert die offizielle Webseite des PC Gaming Show Tokyo Direct.