Titan Quest II erscheint am 19. Januar 2027 für PC und Konsolen

Titan Quest II verlässt am 19. Januar 2027 den Early Access und erscheint als Version 1.0 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

THQ Nordic und Grimlore Games haben den Termin für die Vollversion von Titan Quest II bekannt gegeben. Das Action-Rollenspiel soll nach rund anderthalb Jahren im Early Access am 19. Januar 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Für die Vollversion nennt der Publisher einen Preis von 49,99 Euro für PC sowie 59,99 Euro für die Konsolenfassungen. Die Veröffentlichung soll die bisherige Entwicklung im Early Access zusammenführen. In dieser Zeit wurde das Spiel laut THQ Nordic unter anderem um neue Gebiete, Fähigkeiten und Beute erweitert.

Action-Rollenspiel in der griechischen Mythologie

Titan Quest II führt durch eine Neuinterpretation des antiken Griechenlands. Im Mittelpunkt steht der Kampf gegen Nemesis, die Göttin der Vergeltung. Das Charaktersystem kombiniert zwei Meisterschaften und soll damit unterschiedliche Zusammenstellungen für die eigenen Figuren ermöglichen.

Die Kampagne setzt auf handgefertigte Gebiete, Erkundung und Gegner aus der griechischen Sagenwelt. Die Version 1.0 soll am 19. Januar 2027 gleichzeitig für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Weitere Informationen bietet die offizielle Webseite zu Titan Quest II. Der Release-Date-Trailer ist nachfolgend eingebunden.