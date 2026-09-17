PlayStation kündigt neue PULSE- und PULSE-Edge-Headsets an

Sony Interactive Entertainment hat mit dem PlayStation PULSE und dem PULSE Edge zwei neue kabellose Headsets für PlayStation angekündigt. Beide Modelle unterstützen PlayStation Link, Bluetooth und KI-gestützte Geräuschunterdrückung in den Mikrofonen.

Die Headsets lassen sich mit PS5, PlayStation Portal, PC und Mac verbinden. PlayStation Link soll dabei eine verlustfreie Audioübertragung mit niedriger Latenz ermöglichen. Beide Modelle erhalten drehbare Ohrmuscheln und werden in White sowie Midnight Black angeboten.

Unterschiede zwischen den Modellen

Das PULSE Edge richtet sich mit planaren Magnettreibern, aktiver Geräuschunterdrückung und einem abnehmbaren Boom-Mikrofon an Nutzer mit höheren Audioansprüchen. Zum Lieferumfang gehört außerdem eine Schutztasche. Das PULSE bietet diese Funktionen nicht.

Das PlayStation PULSE soll ab der Weihnachtssaison 2026 in ausgewählten Märkten erscheinen. Das PULSE Edge folgt Anfang 2027. Preise, Vorbestellstart und konkrete Veröffentlichungstermine wurden noch nicht genannt.

Fakten zu den neuen PlayStation-Headsets

Modelle: PlayStation PULSE und PULSE Edge

PlayStation PULSE und PULSE Edge Verbindung: PlayStation Link und unterstütztes Bluetooth

PlayStation Link und unterstütztes Bluetooth Kompatibilität: PS5, PlayStation Portal, PC und Mac

PS5, PlayStation Portal, PC und Mac Farben: White und Midnight Black

White und Midnight Black Verfügbarkeit: PULSE ab Weihnachtssaison 2026, PULSE Edge Anfang 2027

Weitere technische Details stehen im offiziellen PlayStation Blog.