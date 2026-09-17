Hyperkin startet Vorbestellungen für neue SupaBoy-Modelle

Hyperkin nimmt Vorbestellungen für zwei neue Varianten des Retro-Handhelds SupaBoy entgegen. Der SupaBoy Crimson und der SupaBoy Prime sollen am 28. Oktober 2026 in den USA und Europa erscheinen.

Die Geräte verfügen über einen integrierten Modulschacht und sind laut Hyperkin mit originalen Cartridges für Super Nintendo und Super Famicom aus den Regionen PAL, NTSC und Japan kompatibel. Die neuen Modelle setzen damit weiterhin auf physische Spiele und benötigen laut Hersteller weder ROM-Dateien noch eine Anmeldung oder ein Firmware-Update zum Spielen.

Zwei transparente Varianten

Der SupaBoy Crimson ist als limitierte Edition angekündigt. Sein Design orientiert sich an der japanischen Famicom. Der SupaBoy Prime übernimmt dagegen eine Farbgebung, die an japanische und europäische Super-Famicom-Modelle erinnert. Beide Handhelds besitzen ein transparentes Gehäuse und ersetzen die bisher angebotenen SupaBoy-Varianten.

Zur Ausstattung gehören ein 4,3 Zoll großes IPS-Display, ein integrierter Lithium-Ionen-Akku mit einer vom Hersteller angegebenen Laufzeit von bis zu zehn Stunden sowie ein AV-Ausgang für die Verbindung mit einem Fernseher. Zwei Anschlüsse an der Vorderseite ermöglichen außerdem den Einsatz von kompatiblen Controllern für Mehrspielerpartien.

Verfügbarkeit und Preis

Die Vorbestellungen laufen ab sofort über den Hyperkin Store. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt der Hersteller 129,99 Euro, 129,99 US-Dollar beziehungsweise 119,99 britische Pfund. Die Auslieferung ist für den 28. Oktober 2026 vorgesehen.

Fakten zum SupaBoy