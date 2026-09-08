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Gewinnspiel: RESIDENT EVIL

von Hannes Linsbauer0

Am 17. September startet Resident Evil in den österreichischen Kinos. Passend dazu verlosen wir zwei mal zwei Kinogutscheine für den neuen Horrorfilm.

Der Kurierfahrer Bryan (Austin Abrams) nimmt einen scheinbar harmlosen Auftrag an: die Lieferung eines biomedizinischen Pakets. Was wie ein gewöhnlicher Arbeitstag beginnt, wird zur Hölle auf Erden. Innerhalb einer einzigen Nacht gibt es für Bryan keinen einfachen Ausweg mehr, während ein Horror alles zu verschlingen droht.

Bryan läuft durch eine verschneite Straße in Resident Evil
© 2026 Constantin Film / Constantin Film Österreich

Genre: Horror
Regie: Zach Cregger
Besetzung: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis, Johnno Wilson

Kinostart: Ab 17. September 2026 in österreichischen Kinos

Internet: constantinfilm.at/kino/resident-evil

Was kann ich gewinnen?

2x 2 Kinogutscheine

Filmplakat zu Resident Evil

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet die Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und/oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen (Facebook oder Instagram) mitmachen. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

    Gewinnfrage: Wie heißt der Kurierfahrer im neuen Film Resident Evil?






    Zustimmung zur Datenschutzerklärung*
    Sie erklären sich einverstanden, daß ihre Daten zur Bearbeitung ihrer Anfrage verwendet werden. Alle weiteren Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
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    Sollte das Absenden über das Gewinnspielformular nicht klappen, probiert es bitte etwas später noch einmal, oder verwendet unsere Social-Media-Kanäle (Facebook oder Instagram), ihr könnt dort auch formlos eine E-Mail mit den erforderlichen Daten an gewinnspiel@gamers.at schicken, vielen Dank!

    Wir freuen uns über eure Teilnahme! Der Teilnahmeschluss ist der 20. September 2026.

    Teilnahmebedingungen

    § 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
    (1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
    (2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

    § 2 Teilnahmeberechtigungen
    (1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
    (2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
    (3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanälen. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.

    § 3 Durchführung und Abwicklung
    (1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
    (2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
    (3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
    (4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
    (5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

    § 4 Gewinn
    (1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

    § 5 Schlussbestimmungen
    (1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
    (2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.

    Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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