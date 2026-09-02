NVIDIA DLSS 5 startet am 4. September mit NBA 2K27

NVIDIA führt DLSS 5 am 4. September um 06:00 Uhr MESZ mit NBA 2K27 ein. Das neue 3D-Guided Neural Rendering steht auf PCs und Laptops mit GeForce RTX 50 sowie über GeForce NOW Ultimate zur Verfügung.

NBA 2K27 ist das erste Spiel, das DLSS 5 unterstützt. NVIDIA entwickelte die Integration gemeinsam mit dem Studio Visual Concepts und Publisher 2K. Die Technologie erweitert die bisherige DLSS-Familie um ein neuronales Rendering-Verfahren, das vor allem Beleuchtung und Materialdarstellung verändern soll.

Dafür verarbeitet das Modell unter anderem das von der Spiel-Engine berechnete Bild, Bewegungsvektoren sowie Informationen zu Geometrie, Texturen, Oberflächen und Lichtquellen. Anders als eine Bildgenerierung auf Basis von Texteingaben soll das Verfahren laut NVIDIA reproduzierbare und zeitlich stabile Ergebnisse liefern, während die vorgegebene Szenengeometrie erhalten bleibt.

Beleuchtung und Materialien im Mittelpunkt

In NBA 2K27 nutzt Visual Concepts DLSS 5 unter anderem für die Lichtdurchlässigkeit von Haut, die Beleuchtung von Haaren und deutlichere Kontaktschatten. Die anhand realer Spieler erfasste Gesichtsgeometrie soll dabei unverändert bleiben. Unabhängige Vergleichstests zur fertigen Implementierung liegen vor dem Start noch nicht vor.

Neuer Treiber erforderlich

Für die lokale Nutzung wird eine Grafikkarte oder ein Laptop der GeForce-RTX-50-Serie sowie ein neuer GeForce Game Ready Driver benötigt. Dieser soll zeitgleich am 4. September um 06:00 Uhr MESZ über die NVIDIA App und die NVIDIA-Website erscheinen. Anschließend lässt sich „DLSS Neural Rendering“ in den Grafikeinstellungen von NBA 2K27 aktivieren.

DLSS 5 ist als optionale Funktion ausgelegt und kann laut NVIDIA zusammen mit Super Resolution, Multi Frame Generation und Ray Reconstruction eingesetzt werden. Abseits lokaler RTX-50-Systeme wird die Technik für Mitglieder von GeForce NOW Ultimate auf von NVIDIA betriebenen RTX-5080-Systemen angeboten.

Fakten zu DLSS 5 in NBA 2K27