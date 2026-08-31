Das tschechische Indie-Studio MOD42 Studio arbeitet an Two Realms: Whispers from the Rift, einem düsteren Point-and-Click-Adventure mit Horror- und Fantasy-Elementen. Eine rund 30-minütige Demo steht bereits auf Steam bereit.

Hinter Two Realms: Whispers from the Rift steht ein dreiköpfiges Team aus Tschechien, das Grafik, Entwicklung und Musik selbst übernimmt. Das Adventure setzt auf handanimierte Pixelgrafik, klassische Point-and-Click-Mechaniken, eine vollständig englische Sprachausgabe und einen eigens komponierten Soundtrack.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Tobias und sein jüngerer Bruder Juno. Nachdem die beiden auf einen mysteriösen Kristall treffen, erkrankt Juno schwer. Tobias macht sich daraufhin auf die Suche nach einer Möglichkeit, ihn zu retten, während ein bedrohlicher Magier näher rückt.

Demo bereits auf Steam verfügbar

Die kostenlose Demo auf Steam umfasst laut Studio rund 30 Minuten und unterstützt sieben Sprachen. Die englische Fassung bietet dabei auch Sprachausgabe. Die Vollversion soll eine Spielzeit von etwa sechs bis acht Stunden bieten.

MOD42 Studio nennt für die Veröffentlichung derzeit das vierte Quartal 2027. Auf der Steam-Seite des Spiels wird aktuell allgemein das Jahr 2027 angegeben. Dort sind Versionen für Windows, macOS und Linux aufgeführt.

Weitere Informationen bietet die offizielle Webseite von MOD42 Studio.