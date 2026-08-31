Bei der Abschlusszeremonie der Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 in San Francisco hat The Pokémon Company mehrere Neuigkeiten vorgestellt. Dazu zählen Singapur als Austragungsort 2027, der Animationsfilm Pokémon: Wild Card und neue Inhalte für mehrere Spiele.

Die Pokémon-Weltmeisterschaften 2027 werden in der Singapore EXPO in Singapur ausgetragen. Einen konkreten Termin nannte The Pokémon Company noch nicht. Weitere Angaben sollen über die offizielle Website der Weltmeisterschaften folgen.

Neuer Pokémon-Film für 2027 angekündigt

Mit Pokémon: Wild Card wurde außerdem ein neuer abendfüllender Animationsfilm vorgestellt, dessen Veröffentlichung ab 2027 beginnen soll. Im Mittelpunkt stehen ein aufstrebender Spieler des Pokémon-Sammelkartenspiels und Mimigma. An dem Projekt arbeiten STORY inc. und das japanische Animationsstudio CloverWorks mit. Weitere Details zum Veröffentlichungsmodell oder zu konkreten Startterminen liegen derzeit noch nicht vor.

Neue Inhalte für Pokémon Champions, Pokémon GO und Pokémon UNITE

Für Pokémon Champions wurden Mega-Entwicklungen mit „Z“ angekündigt. Mega-Lucario Z, Mega-Knakrack Z und Mega-Absol Z sollen gemeinsam mit Espinodon und Gortrom am 9. September 2026 erscheinen. Auch Heatran wurde für einen späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt. Pokémon Champions ist für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie iOS und Android verfügbar.

In Pokémon GO erhalten qualifizierte Mega-Entwicklungs-Pokémon künftig Zugriff auf eine dritte Lade-Attacke. Ab der nächsten Jahreszeit sollen Mega-Entwicklungs-Pokémon außerdem in allen Stufen der GO-Kampfliga einsetzbar sein. Mewtu in Rüstung soll ebenfalls zurückkehren. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Pokémon GO.

Für Pokémon UNITE wurden Morpeko, Riffex, Blitza und Flamara als kommende spielbare Pokémon bestätigt. Angaben zu Rollen, Attacken und Veröffentlichungsterminen sollen später folgen. Weitere Informationen bietet die offizielle Website von Pokémon UNITE.

Neue Karten, Dualtypen und fünf weitere LEGO-Sets

Auch das Pokémon-Sammelkartenspiel erhielt mehrere Ankündigungen. Mega-Lucario Z-ex soll die Mega-Entwicklungen mit „Z“ in das Kartenspiel bringen. Darüber hinaus wurden unter anderem Mega-Rayquaza-ex, Mega-Darkrai-ex, Mega-Quajutsu-ex und Mega-Zygarde-ex sowie die neue exStar-Serie mit Raikou, Entei und Suicune vorgestellt. Für Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket sind ab Oktober 2026 Dualtyp-Pokémon vorgesehen.

LEGO und The Pokémon Company kündigten zudem fünf weitere LEGO-Pokémon-Sets für 2027 an. Details zu den einzelnen Sets und zur Veröffentlichung sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Im Rahmen der PokémonXP entstanden außerdem großformatige Modelle von Rayquaza sowie Bisaflor, Glurak und Turtok.

Weltmeister 2026 stehen fest

Bei den Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 wurden in San Francisco die neuen Titelträger ermittelt. In der Meisterklasse der Videospiele gewann Takuma Yamazaki aus Japan, im Pokémon-Sammelkartenspiel setzte sich Andrew Hedrick aus den USA durch. Den Titel in Pokémon GO holte Hiroki „GGs489hiromaru“ Yamauchi aus Japan, während Zeta Division aus Japan die Konkurrenz in Pokémon UNITE gewann.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf den offiziellen Seiten zu PokémonXP und den Pokémon-Weltmeisterschaften. Details zum Wettbewerbssystem und zu kommenden Turnieren bietet zudem die Play!-Pokémon-Website.