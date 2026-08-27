Another Angle Games und Owlcat Games haben den Veröffentlichungstermin für Shadow of the Road bestätigt. Das rundenbasierte taktische Rollenspiel erscheint am 12. November 2026 für PC über Steam, GOG und den Epic Games Store.

Der Termin wurde im Rahmen von GameStars „Find Your Next Game“-Show auf der gamescom zusammen mit einem neuen Release-Date-Trailer bekanntgegeben. Entwickelt wird Shadow of the Road von Another Angle Games, als Publisher fungiert Owlcat Games.

Das Spiel versetzt die Handlung in ein alternatives Japan des Jahres 1868, in dem historische Elemente mit Magie und Steampunk-Technologie verbunden werden. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe aus Rōnin, Vasallen, einem mysteriösen Kind sowie weiteren Gefährten, deren Beziehungen und Entscheidungen den Verlauf der Geschichte beeinflussen sollen.

Rundenbasierte Kämpfe und Entscheidungen

Im Kampf setzt Shadow of the Road auf rundenbasierte Taktik. Die einzelnen Gruppenmitglieder verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten, die sich kombinieren lassen. Zusätzlich kann die Umgebung taktisch genutzt werden. Laut Entwickler wirken sich auch persönliche Ziele und Beziehungen der Figuren auf Begegnungen aus.

Shadow of the Road erscheint am 12. November 2026 für PC. Auf Steam ist bereits eine Demo für Windows verfügbar; außerdem ist das Spiel auf GOG gelistet und soll auch im Epic Games Store erscheinen. Weitere Informationen veröffentlicht das Team unter anderem über X, Facebook und den offiziellen Discord-Server.