Apidya‘ Special im Test

Kaiko’s Masterpiece

Apidya ist ein horizontal scrollendes Shoot em up mit 5 Welten (jeweils mit mehreren Sublevels), das ursprünglich vom deutschen Studio Kaiko entwickelt und 1992 von Blue Byte (Play Byte) veröffentlicht wurde. Die Entwickler von Kaiko waren große Fans japanischer Spiele und haben versucht, den Stil dieser Games zu imitieren. Zum Glück hat das nicht nur die japanischen Schriftzeichen oder die Anime-Grafiken betroffen, sondern auch die hervorragende Spielbarkeit.

Die Story von Apidya ist wie immer bei Spielen des Genres irrelevant – ballert einfach alles über den Haufen, was sich bewegt. Normalerweise bekämpft ihr bei Shmups irgendwelche Aliens und seid die letzte Hoffnung der Menschheit, aber in Apidya befindet ihr euch auf eurem persönlichen Rachefeldzug. Eure Frau Yuri ist vom fiesen Zauberer Hexaä vergiftet worden, der auch einige Insekten und anderes Getier unter seine Kontrolle gebracht hat. Also verwandeln wir uns in eine Biene, um Rache an Hexaä zu nehmen und vielleicht auch noch unsere Frau zu retten.

Das Gameplay ist leicht zu verstehen – weicht euren Gegnern und ihren Geschossen aus, und berührt keinesfalls die Umgebung. Ihr habt keine Lebensleiste – jeder Treffer oder jede Kollision tötet euch. Apidya verwendet die von Gradius eingeführte Power-Up Mechanik. Besiegte Gegner hinterlassen manchmal eine Blume. Sammelt die Blumen, um damit neue Waffen und Verbesserungen freizuschalten, die unten auf der Power-Up Leiste angezeigt werden. Drückt B am Controller, um ein Update auszuwählen. Zusätzlich könnt ihr den Feuerknopf im Einzelfeuermodus (Y) zwei Sekunden lang gedrückt halten, um einen Super-Schuss abzufeuern.

Apidya‘ Special ist ein Memorizer. Merkt euch, von wo Feinde ohne Warnung ins Spielfeld kommen, damit ihr eine Chance habt, ihren Angriffen auszuweichen. Es gibt auch einen 2-Spieler Modus, aber anders als im Original (Spieler 2 spielte nur eine kleinere Drohne) kämpft ihr nun mit zwei vollwertigen Bienen Seite an Seite. Startet den 2-Spieler-Modus, indem Spieler 2 während dem Spiel einen Knopf auf dem Gamepad drückt.