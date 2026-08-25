Das Salzburger Startup PatchRadar ist auf der Gamescom 2026 in Köln vertreten. In Halle 4.1 am österreichischen Gemeinschaftsstand C029 können Besucher die Gaming-Informationsplattform kennenlernen und mit dem Team über die weitere Entwicklung sprechen.

PatchRadar bündelt offizielle Informationen zu Spielen und Software an einem zentralen Ort. Dazu zählen unter anderem News, Patch Notes, Release-Termine, Preise und Reviews. Nutzer können Spiele und Produkte auswählen, denen sie folgen möchten, und erhalten die entsprechenden Meldungen gebündelt über die Plattform.

Die Anwendung ist als App für iOS und Android, als Web-App sowie als Discord-Bot verfügbar. Laut der offiziellen Website unterstützt PatchRadar derzeit mehr als 1.000 Spiele und hat bereits zehntausende Meldungen ausgeliefert.

Gamescom-Auftritt in Köln

PatchRadar ist Teil des österreichischen Gemeinschaftsauftritts auf der Gamescom 2026. Die Messe findet von 26. bis 30. August 2026 in Köln statt; die Opening Night Live wird bereits am 25. August veranstaltet. PatchRadar ist in Halle 4.1 am Stand C029 vertreten.

Gegründet wurde die PatchRadar GmbH in Salzburg. Die gleichnamige App erschien nach Angaben des Unternehmens am 7. März 2025. Seither wurde das Angebot um die Web-App und den Discord-Bot erweitert. Weitere Informationen und Zugänge zu den verschiedenen Versionen gibt es auf der offiziellen Website von PatchRadar.