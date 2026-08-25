Das erste große Early-Access-Update für Solasta II erscheint am 10. September 2026. Es bringt Online-Koop für bis zu vier Spieler, die neue Hexenmeister-Klasse, zusätzliche Weltereignisse und mehrere Komfortfunktionen.

Tactical Adventures hat den Termin für Update 1 von Solasta II bestätigt. Die Aktualisierung soll am 10. September 2026 erscheinen und führt erstmals Online-Koop für bis zu vier Spieler ein. Eine Person hostet die Kampagne, bis zu drei weitere können beitreten. Über die „Hot Join“-Funktion ist der Einstieg auch in bereits laufende Abenteuer möglich.

Im Koop können die Teilnehmer bei wichtigen Dialog- und Handlungsentscheidungen abstimmen. Für die taktische Abstimmung innerhalb und außerhalb von Kämpfen führt das Update zudem ein Ping-System ein. Einen Überblick über die Multiplayer-Funktionen zeigt auch der aktuelle Trailer.

Hexenmeister, neue Weltereignisse und Komfortfunktionen

Mit dem Hexenmeister kommt die siebte spielbare Klasse hinzu. Zur Auswahl stehen die beiden Unterklassen Zeitwächter und Träumer. Darüber hinaus erweitert Tactical Adventures die Spielwelt um rund 30 neue Weltereignisse.

Update 1 ergänzt außerdem weitere Optionen für die Charakteranpassung, darunter neue Frisuren, Bärte, Tattoos und Kriegsbemalungen. Charakterwerte lassen sich künftig auswürfeln. Hinzu kommen optionale Regeln für Zauberkomponenten, Steam-Cloud-Speicher sowie eine neue Tastenkombination für den Vorsichtsmodus bei der Erkundung.

Solasta II befindet sich seit dem 12. März 2026 im Early Access für PC und ist über Steam erhältlich. Feedback zum Spiel sammelt Tactical Adventures unter anderem auf dem offiziellen Discord-Server.