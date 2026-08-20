yfood veröffentlicht eine neue Batman Limited Edition mit vier Trinkmahlzeiten im Design von Batman, Robin, Harley Quinn und Catwoman. Die Edition ist seit 18. August 2026 in Österreich und Deutschland erhältlich.

yfood hat gemeinsam mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products eine neue Batman Limited Edition angekündigt. Die vier Varianten kombinieren unterschiedliche Geschmacksrichtungen mit Motiven bekannter Figuren aus dem DC-Universum.

Enthalten sind Batman mit Stracciatella, Robin mit Waffle & Cream, Harley Quinn mit Raspberry sowie Catwoman mit Fudge Brownie. Laut Hersteller handelt es sich jeweils um 500-ml-Trinkmahlzeiten mit Proteinen, pflanzlichen Ölen, Kohlenhydraten, Ballaststoffen sowie 26 Vitaminen und Mineralstoffen.

Start kurz vor der gamescom 2026

Die Limited Edition ist seit dem 18. August 2026 über yfood.com sowie im deutschen und österreichischen Handel erhältlich. Der Verkaufsstart fällt kurz vor die gamescom 2026, die vom 26. bis 30. August in Köln stattfindet. Der International Batman Day folgt am 19. September.

yfood setzt damit seine Reihe von Entertainment-Kooperationen fort. Zuvor erschienen unter anderem Sondereditionen zu Starfield, Genshin Impact, Netflix und Fallout.