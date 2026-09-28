Auf ein Wort zu… We Are Football 2027

Am 16. September erfolgt der Anpfiff für den dritten Teil der Fußballmanager-Reihe von Winning Streak Games. Mit We Are Football 2027 will das kleine Kölner Entwicklerstudio rund um Genre-Veteran Gerald Köhler nicht einfach nur die neue Spielzeit einläuten. Vielmehr soll der neue Teil den Grundstein für die Neuausrichtung der gesamten Reihe legen.

Denn hinter den Kulissen hat sich seit dem Vorgänger vieles verändert. We Are Football 2027 ist erstmals ohne Publisher erscheinen. Bei Finanzierung und Weiterentwicklung setzt der Entwickler stärker denn je auf die eigene Community.

Über den Auftritt von Winning Streak Games auf Steady können Fans die Entwicklung des Managers begleiten, Einblicke in den aktuellen Stand erhalten und haben zugleich die Möglichkeit, das Projekt direkt zu unterstützen. Die zusätzlichen Einnahmen fließen unter anderem in neue Etappenziele – etwa einen budgetfreien Spielmodus – sowie in neue 3D-Szenen.

Dabei gewährt das Entwicklerteam einen ungewöhnlich umfassenden Blick hinter die Kulissen: Featurelisten werden laufend aktualisiert, monatlich erscheinen Entwicklungsberichte und in den offiziellen Discord-Kanälen wird über neue Inhalte diskutiert. Je nach Unterstützer-Stufe gibt es zudem exklusive Screenshots, Informationen zur Umsetzungswahrscheinlichkeit eines Nachfolgers oder sogar die Möglichkeit, als Spieler oder Funktionär Teil der fiktiven Fußballwelt zu werden.

Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Release stand uns Gerald Köhler für einen Austausch zu We Are Football 2027, der Zukunft der Serie und den neu eingeschlagenen Weg von Winning Streak Games zur Verfügung – aber natürlich auch, um ein paar Blicke zurück zu werfen.