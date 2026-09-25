Eldrem Kingdoms kündigt Kreaturen-Rollenspiel für 2027 an

Das unabhängige Studio Eldrem Studios hat Eldrem Kingdoms angekündigt. Das Einzelspieler-Rollenspiel soll 2027 für PC in den Early Access auf Steam starten.

Das Fantasy-Rollenspiel verbindet Kreaturensammlung und -zucht mit Erkundung, Kämpfen und dem Aufbau einer eigenen Festung. Eldrem Studios beschreibt das Projekt als Premium-Spiel und gibt an, dass ein 13-köpfiges Team daran arbeitet. Zu den Teammitgliedern zählen laut Ankündigung Entwickler:innen, die zuvor an Spielen der Reihen Assassin’s Creed und Ghost Recon beteiligt waren.

Die Welt besteht aus schwebenden Inseln, die Spieler:innen zu Fuß und auf dem Rücken ihrer Kreaturen erkunden. Dabei sollen sie unterschiedliche Biome und alte Ruinen entdecken und neue Wesen aufspüren. Kreaturen können laut Studio gezähmt, trainiert, weiterentwickelt und gezüchtet werden. Vererbte Merkmale und eigene Fähigkeiten sollen unterschiedliche Begleiter hervorbringen.

Die Kreaturen sind zugleich Teil des Kampfsystems: Zauber und besondere Fähigkeiten stammen jeweils vom aktiven Begleiter. Ein Wechsel soll daher auch den eigenen Kampfstil verändern. Die Wesen können außerdem angepasst werden und begleiten die Spielfigur bei der Erkundung, etwa beim Fliegen über die Inseln.

Zum Ausbau der eigenen Basis lässt sich eine schwebende Festung errichten und erweitern. Geplant sind unter anderem Werkstätten sowie Einrichtungen zum Züchten und Trainieren der Kreaturen. Anheuerbare Figuren sollen wiederkehrende Aufgaben übernehmen; außerdem müssen Spieler:innen ihre Festung gegen Angriffe verteidigen.

Die Kickstarter-Kampagne des Spiels erreichte laut Studio fünf Stunden nach ihrem Start das ursprüngliche Finanzierungsziel. Das Team sammelt dort nach eigenen Angaben weiteres Geld für zusätzliche Funktionen. Einen konkreten Veröffentlichungstag für den geplanten PC-Start im Steam Early Access gibt es bislang nicht. Die Steam-Seite von Eldrem: Kingdoms führt derzeit noch keinen festen Termin.