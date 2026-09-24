Nova Origin soll am 25. September für PC erscheinen

Das Debüt von ZapNova Games verbindet Kolonieaufbau, Ressourcenmanagement und Erkundung auf einem fremden Planeten. Die Veröffentlichung für Windows-PC ist laut Ankündigung für den 25. September 2026 geplant.

In Nova Origin übernimmt die Spielerschaft die Leitung einer menschlichen Kolonie auf einer noch unerforschten Welt. Zu Beginn steht eine kleine Siedlung, die ihre eigene Infrastruktur, Produktion und Energieversorgung aufbauen muss.

Die Kolonie wächst, indem Gebäude errichtet, neue Technologien erforscht und die Umgebung erkundet werden. Ressourcenknappheit und Energiebedarf sollen dabei ebenso berücksichtigt werden wie die Stabilität der Siedlung. Auch Handel mit anderen Kolonien ist Teil des Konzepts.

Showcase vor der geplanten Veröffentlichung

Nova Origin soll zunächst für Windows-PC erscheinen und wird im Rahmen der September-Ausgabe des Mundo Gamer Showcase präsentiert. Die Veranstaltung ist für den 25. September angekündigt; das zugehörige Programm soll bis zum 2. Oktober verfügbar sein.

ZapNova Games beschreibt Nova Origin als sein Debütprojekt. Auf der offiziellen Website wird das Spiel außerdem für einen späteren Konsolenstart angekündigt. Ein konkreter Termin für die Konsolenfassungen wurde noch nicht genannt.

Fakten zu Nova Origin

Genre: Kolonieaufbau und Strategiesimulation

Kolonieaufbau und Strategiesimulation Entwickler: ZapNova Games

ZapNova Games Plattform: Windows-PC, Konsolen geplant

Windows-PC, Konsolen geplant Veröffentlichung: laut Ankündigung 25. September 2026

Offizielle Website von ZapNova Games · Nova Origin auf Steam