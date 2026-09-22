Rivage: Sci-Fi-Puzzle-Adventure erscheint für PC und Konsolen

Rivage erscheint am 22. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Das Sci-Fi-Puzzle-Adventure Rivage von Exnilo Studio führt auf die Raumstation A.R.E.S., die in einer rätselhaften kosmischen Anomalie gefangen ist. Die Veröffentlichung übernimmt Raw Fury.

Rätsel auf der Raumstation

Im Mittelpunkt steht Miranda, die allein auf der Station erwacht und nach dem Verbleib ihrer Crew sucht. Für den Weg durch die Anlage müssen Spielerinnen und Spieler Systeme reparieren, Mechanismen neu ausrichten und Hinweise aus Forschungsdaten, Nachrichten und zurückgelassenen Gegenständen zusammensetzen.

Die Rätsel sind mit der Geschichte verbunden und greifen unter anderem Gravitation, Magnetismus und den Verlauf der Zeit auf. Rivage ist als Einzelspieler-Abenteuer angelegt und unterstützt unter anderem deutsche Untertitel.

Fakten zu Rivage

Entwickler: Exnilo Studio

Exnilo Studio Publisher: Raw Fury

Raw Fury Genre: Sci-Fi-Puzzle-Adventure

Sci-Fi-Puzzle-Adventure Plattformen: PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S

PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S Veröffentlichung: 22. September 2026

Rivage auf Steam