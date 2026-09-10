SILENT HILL: Townfall erhält offizielle Comicgeschichte von 2000 AD

KONAMI und 2000 AD erweitern die Welt von SILENT HILL: Townfall mit der Comicgeschichte The Dock House.

KONAMI arbeitet mit dem britischen Comicverlag 2000 AD an einer eigenständigen Geschichte aus der Welt von SILENT HILL: Townfall. The Dock House stammt von Jon McKellan, dem Lead Writer und Game Director des Spiels, die Illustrationen kommen von David Roach.

Die Handlung spielt auf der schottischen Insel St. Amelia und folgt Douglas, einem erfahrenen Hafenmeister. Als er unter dem Hafenhaus eine unmögliche Treppe entdeckt, wird er mit einer Realität konfrontiert, die unter der Oberfläche der Insel verborgen liegt. Die Geschichte soll eine zusätzliche Perspektive auf die Welt des Spiels eröffnen, ohne dessen zentrale Geheimnisse vorwegzunehmen.

Veröffentlichung rund um Prog 2500

The Dock House erscheint als Teil der Jubiläumsausgabe 2000 AD Prog 2500. Die Printausgabe kommt am 16. September in Großbritannien und am 30. September in den USA in den Handel. Weltweit soll die Geschichte außerdem digital über den 2000-AD-Webstore und die 2000-AD-App erhältlich sein.

SILENT HILL: Townfall erscheint am 24. September für PlayStation 5, Steam und den Epic Games Store. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von KONAMI.

Fakten zu SILENT HILL: Townfall – The Dock House