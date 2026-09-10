Nintendo Direct enthüllt Metroid Ravenous, Kirby and the World Beyond sowie viele weitere Spiele

Nintendo hat in einer Direct-Ausgabe neue Spiele und Termine für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch vorgestellt. Zu den wichtigsten Ankündigungen zählen Metroid Ravenous, Kirby and the World Beyond, Final Fantasy VII Revelation und mehrere Third-Party-Titel.

Nintendo hat am 9. September eine neue Direct-Ausgabe ausgestrahlt. Im Mittelpunkt standen kommende Spiele für Nintendo Switch 2, daneben wurden auch Neuheiten und Aktualisierungen für Nintendo Switch angekündigt.

Neue Abenteuer für Nintendo Switch 2

Samus Aran kehrt in Metroid Ravenous in einem neuen 2D-Action-Adventure zurück. Das Spiel erscheint am 28. Januar 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2. Ebenfalls exklusiv für die aktuelle Konsole ist Kirby and the World Beyond. Kirbys neues 3D-Abenteuer soll im Frühjahr 2027 erscheinen.

Zu den weiteren größeren Ankündigungen gehören FINAL FANTASY VII REVELATION, das am 8. April 2027 für Nintendo Switch 2 erscheint, sowie Monster Hunter Wilds und Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Für Fire Emblem: Fortune’s Weave wurde der 17. September als Termin genannt. LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters folgt am 18. September, während Nintendo Switch Sports Resort am 22. Oktober erscheint.

Außerdem wurden unter anderem Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Definitive Edition, Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-Akademie, Mega Man: Dual Override, Persona 6, Persona 4 Revival, mehrere Resident Evil-Editionen und Metal Slug Ultimate Collection gezeigt. Die jeweiligen Termine liegen je nach Spiel zwischen Herbst 2026 und 2027 oder wurden noch nicht genauer angekündigt.

Weitere Spiele aus den Direct-Ankündigungen

Square Enix bringt CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION ab sofort auch auf Nintendo Switch 2. Ebenfalls direkt veröffentlicht wurde Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon –Classic HD– für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Eine kostenlose Demo zu DRAGON QUEST MONSTERS: Die welkende Welt ist auf den aktuellen Plattformen verfügbar; die Vollversion folgt am 3. Dezember 2026.

Das Remake Romancing SaGa 3: Destinies United erscheint am 16. Februar 2027 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie PC. FATAL FURY: City of the Wolves wurde ebenfalls für Nintendo Switch 2 angekündigt und startet dort digital am 22. Oktober.

Warhorse Studios und Deep Silver haben verkündet, dass Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition 2027 für Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Dies wurde heute im Rahmen der Nintendo Direct vorgestellt und somit wird das preisgekrönte Open-World-Rollenspiel von Warhorse Studios auch den Fans auf der neuesten Hardware von Nintendo zugänglich gemacht. Die Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition enthält das Basisspiel, alle Premium-Story-Erweiterungen, exklusive Ausrüstung und eine Bonus-Questreihe. Da Kingdom Come: Deliverance bereits für Nintendo Switch erhältlich ist und auch auf Nintendo Switch 2 gespielt werden kann, lässt sich dann die gesamte Kingdom Come: Deliverance-Saga auf Nintendo Switch 2 erleben – zu Hause oder unterwegs.

Die SHIFT UP Corp. gibt bekannt, dass Stellar Blade Complete Edition ab dem 05. November für Nintendo Switch 2 erhältlich sein wird. Darüber hinaus kündigt das Studio eine Kollaboration mit Bayonetta an. Ein neuer Trailer stellt außerdem die Geschichte, die Charaktere und das Storytelling des Spiels in den Mittelpunkt und gewährt einen ersten Einblick auf die Bayonetta-Inhalte.

CD PROJEKT RED zeigte außerdem The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered für Nintendo Switch 2. Die Version erscheint am 29. September und ist für Besitzer der ursprünglichen Switch-Fassung als kostenloses Upgrade vorgesehen. Die Erweiterung Songs of the Past soll 2027 folgen. Für Pokémon Pokopia wurden zusätzliche Inhalte des Erweiterungspasses für Ende 2026 bestätigt. Auch eine Switch-2-Version von Eriksholm: The Stolen Dream wurde im Umfeld der Direct angekündigt.

Fakten zur Nintendo Direct

Ausstrahlung: 9. September 2026

9. September 2026 Plattformen: Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch

Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch Wichtige neue Spiele: Metroid Ravenous, Kirby and the World Beyond, FINAL FANTASY VII REVELATION

Metroid Ravenous, Kirby and the World Beyond, FINAL FANTASY VII REVELATION Weitere Themen: neue Termine, Demos, Editionen, Erweiterungen und Shadow Drops

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