SPRAWL zero ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich

Kwalee und Entwickler MAETH haben SPRAWL zero veröffentlicht. Der Y2K-inspirierte First-Person-Shooter ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erhältlich.

SPRAWL zero spielt in einer Cyberpunk-Stadt, die unter Militärherrschaft und dem Einfluss eines fanatischen Kults zerfällt. Die Spieler:innen übernehmen die Rolle von FIVE, einer kybernetisch verstärkten Supersoldatin beziehungsweise eines kybernetisch verstärkten Supersoldaten, und sollen den Kultführer SILAS ausschalten.

Für die Gefechte stehen mehr als 40 Waffen sowie verschiedene kybernetische Fähigkeiten zur Verfügung. Dazu gehören Gravity-Gloves, ein Gravity Shield zum Abfangen und Zurückwerfen von Geschossen und Bullet-Time zum Verändern der Flugbahn von Schüssen. Die handgebauten Level bieten mehrere Routen und alternative Vorgehensweisen.

Verfügbarkeit und Preis

SPRAWL zero ist auf PC über Steam und den Epic Games Store sowie auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erhältlich. Der reguläre Preis beträgt 24,99 Euro. In den ersten zwei Wochen gilt auf Steam, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und für ausgewählte PlayStation-Plus-Abonnent:innen ein Rabatt von 20 Prozent.

Eine Deluxe Edition enthält neben dem Spiel ein digitales Artbook und den aus 17 Stücken bestehenden Soundtrack. Zusätzlich sind zeitlich begrenzte Steam-Bundles mit Trepang2, Turbo Overkill und Severed Steel verfügbar. Weitere Spieldetails listet die offizielle Produktseite für Nintendo Switch 2.