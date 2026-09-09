The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November für Switch 2

Nintendo veröffentlicht The Legend of Zelda: Ocarina of Time am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2. Die Neuauflage erhält überarbeitete Grafik, vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Dialoge sowie neue Kamera- und Bewegungssteuerung.

Im Rahmen der The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct hat Nintendo erstmals Spielszenen der überarbeiteten Version gezeigt. Das ursprüngliche Abenteuer erschien 1998.

Neben der überarbeiteten Präsentation soll die Switch-2-Version flüssiger laufen und kürzere Ladezeiten bieten. Nintendo nennt außerdem eine überarbeitete Soundkulisse mit sinfonischer Orchestermusik. Link kann sich freier bewegen, während die Kamera künftig über den rechten Stick gesteuert wird.

Neue Funktionen für das Abenteuer

Überarbeitete Schauplätze, erweiterte Zwischensequenzen und vollständig vertonte Dialoge sollen Hyrule detaillierter erlebbar machen. Der Tag-Nacht-Zyklus läuft laut Nintendo nun auch in Städten weiter. Hinzu kommen eine Fortschrittsübersicht, ein Zielsystem und zusätzliche Funktionen innerhalb von ZELDA NOTES.

Zu den weiteren Jubiläumsankündigungen gehören eine Nintendo Switch 2 im Triforce-Design und passendes Zubehör ab dem 29. Oktober. Eine weltweite Konzertreihe startet 2027; der Live-Action-Film The Legend of Zelda soll am 30. April 2027 in die Kinos kommen.

Weitere Details finden sich auf der offiziellen Jubiläumsseite und der Produktseite zu Ocarina of Time.