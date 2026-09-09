Battlefield REDSEC führt Rapid Royale und Proximity-Chat ein

Battlefield REDSEC erhält im September mehrere Neuerungen. Dazu gehören der neue Modus Rapid Royale sowie ein Proximity-Chat, der ab 15. September zunächst im Battle Royale startet.

Electronic Arts und Battlefield Studios haben die kommenden Änderungen in einem offiziellen Update vorgestellt. Rapid Royale erscheint mit Season 5 und ist als schnellere Variante des bestehenden Battle-Royale-Modus angelegt.

Schnellere Runden mit Rapid Royale

Die neue Variante reduziert die Spielerzahl, setzt auf kleinere Spielbereiche und lässt den Ring schneller schrumpfen. Dadurch sollen die Matches kürzer ausfallen und häufiger direkte Gefechte entstehen. Weitere Einzelheiten zu Rapid Royale will EA vor dem Start von Season 5 bekannt geben.

Proximity-Chat startet am 15. September

Die erste Version des Proximity-Chats geht am 15. September live und steht zunächst nur im Battle Royale zur Verfügung. Spielende hören damit Squads in ihrer Nähe und können in Situationen wie Begegnungen im letzten Kreis direkt miteinander interagieren. EA will dabei unter anderem Reichweite, Verständlichkeit und Moderationswerkzeuge anhand des Feedbacks weiter beobachten.

Auch der kompetitive Bereich wird ausgebaut: Die Season-4-Cash-Cups laufen vom 19. September bis zum 10. Oktober und werden in den Regionen APAC, EMEA und Amerika mit insgesamt 150.000 US-Dollar Preisgeld ausgetragen. Die Open Series folgt vom 24. Oktober bis zum 21. November. Die Elite Series kehrt in Season 5 vom 4. Dezember 2026 bis zum 16. Januar 2027 mit einem weltweiten Preispool von 1.338.000 US-Dollar zurück.

Battlefield REDSEC ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.