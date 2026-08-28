Tencent Games Central Tech ist auf der gamescom 2026 erstmals als einheitliche Technologiemarke aufgetreten. In Köln zeigte Tencent Werkzeuge für 3D-Animation, autonome KI-Agenten, Rendering, Sprachkommunikation, Anti-Cheat und automatisierte Qualitätssicherung.

Unter dem Dach von Tencent Games Central Tech präsentierten sich bei gamescom dev und gamescom die Bereiche Motus AI, GIGA, MagicDawn, ACE, GVoice und WeTest. Im Mittelpunkt stand weniger ein einzelnes neues Produkt als die Frage, wie KI-Funktionen in bestehende Entwicklungs- und Live-Betriebsprozesse eingebunden werden können.

KI-Pipeline statt einzelner Werkzeuge

Motus AI konzentriert sich auf die Produktion digitaler Charaktere. Die Technologie deckt laut Tencent mehrere Arbeitsschritte einer 3D-Animationspipeline ab, darunter Rigging, Skinning, die Erzeugung von Bewegungen aus Text- und Videovorlagen, Nachbearbeitung sowie Echtzeit-Interaktionen. Ziel ist es, diese bislang oft getrennten Schritte in einem durchgehenden Workflow zu verbinden.

Nach Angaben von Tencent kommen Motus-Technologien bereits in mehreren Spielen zum Einsatz, darunter PUBG MOBILE, Delta Force, Honor of Kings, League of Legends und Teamfight Tactics. Auf der gamescom dev erläuterte Technical Lead Zijiao Zeng den Ansatz in einer eigenen Session zur KI-gestützten 3D-Charakteranimation.

Mit GIGA zeigte Tencent zudem Forschung an autonomen Spielagenten. Dabei werden multimodale große Modelle und Reinforcement Learning kombiniert, um Agenten in dynamischen Umgebungen Entscheidungen treffen zu lassen. Eine der Entwickler-Sessions beschäftigte sich speziell mit KI-Agenten für FPS-Szenarien, in denen Wahrnehmung, taktische Entscheidungen und die Umsetzung natürlichsprachlicher Anweisungen zusammengeführt werden sollen.

Rendering, Kommunikation und automatisierte Tests

MagicDawn deckt Rendering- und Audio-Technologien ab und verbindet dabei klassische Grafikverfahren mit KI und Cloud-Computing. Als Beispiel diente Roco Kingdom, für dessen Cross-Platform-Open-World unter anderem globale Beleuchtung sowie Optimierungen für unterschiedliche Speicher-, Bandbreiten- und Leistungsbudgets thematisiert wurden.

Für den laufenden Betrieb zeigte Tencent außerdem ACE für Anti-Cheat, Client-Schutz, Risikomanagement und Bedrohungsanalyse sowie GVoice für latenzarme Sprachkommunikation und Echtzeitübersetzung. WeTest wiederum setzt mit Acorn AI Studio auf KI-Agenten für automatisierte Qualitätssicherung. Diese sollen nicht nur vorgegebene Testskripte ausführen, sondern auf veränderte Spielsituationen reagieren und Inhalte wie Erkundung, Kämpfe oder Quests selbstständig prüfen.

Fokus auf Integration in bestehende Produktion

Tencent positioniert Central Tech damit als gemeinsame Technologieschicht für verschiedene Phasen der Spieleentwicklung und des Live-Betriebs. Der Schwerpunkt liegt auf wiederverwendbaren Systemen, die sich in bestehende Produktionsabläufe einfügen sollen, anstatt KI nur für einzelne isolierte Arbeitsschritte einzusetzen.

Parallel arbeitet Tencent Games Central Tech nach eigenen Angaben an weiteren Forschungsfeldern wie World Models und interaktivem Echtzeitvideo. Konkrete neue Endkundenprodukte, Preise oder Veröffentlichungstermine wurden im Rahmen der Ankündigung nicht genannt.