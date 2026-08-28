Prospera: First-Person-City-Builder für PC angekündigt

Active Fungus Studios und Toplitz Productions haben Prospera angekündigt. Der City-Builder verbindet Städtebau, Produktion und Logistik mit einer First- und Third-Person-Perspektive. Die PC-Veröffentlichung ist für das zweite Quartal 2027 geplant.

In Prospera bauen und verwalten Spieler eine Stadt in einer viktorianisch inspirierten Welt zur Zeit der Industrialisierung. Anders als klassische City-Builder setzt das Spiel nicht auf eine reine Übersichtsperspektive: Gebäude, Produktionsanlagen und Infrastruktur lassen sich direkt aus der Ego- oder Schulterperspektive errichten und verwalten.

Ein Schwerpunkt liegt auf Produktionsketten, Warenströmen und Logistik. Fabriken können ausgebaut und miteinander verbunden werden, während Transportwege vom Handkarren bis zur Eisenbahn die Versorgung der wachsenden Stadt übernehmen. Bewohner verfügen laut Ankündigung über eigene Bedürfnisse, Arbeitswege und Zufriedenheitswerte, die sich auf Wachstum und Stabilität auswirken.

Wohlstandssystem verbindet Stadtbild und Fortschritt

Mit dem sogenannten Wohlstandssystem soll auch die Gestaltung der Stadt spielerische Auswirkungen haben. Sauberkeit, Parks, Architektur und öffentliche Einrichtungen fördern demnach den Fortschritt, während Verschmutzung und Vernachlässigung negative Folgen haben können. Zusätzlich lässt sich die offene Welt erkunden, um Außenposten zu errichten und neue Rohstoffe zu erschließen.

Prospera wird von Active Fungus Studios entwickelt und von Toplitz Productions veröffentlicht. Auf Steam ist derzeit eine Veröffentlichung im zweiten Quartal 2027 für PC angegeben. Den Ankündigungstrailer auf YouTube gibt es bereits zu sehen.