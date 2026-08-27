Star Wars Zero Company ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Das Einzelspieler-Taktikspiel von Bit Reactor spielt im Zwielicht der Klonkriege und setzt auf rundenbasierte Einsätze.

Electronic Arts und Bit Reactor haben Star Wars Zero Company am 27. August 2026 veröffentlicht. Der Titel ist für PC über EA app, Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Entwickelt wurde das rundenbasierte Taktikspiel von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games.

Im Mittelpunkt steht Hawks, ein ehemaliger Offizier der Republik, der die sogenannte Kompanie Null anführt. Die Einheit wird vom republikanischen Geheimdienst für eine Operation gegen die Unendliche Spirale rekrutiert, einen mit den Separatisten verbündeten Kult unter Führung von Kundri Fathom.

Spieler:innen stellen ihr Team aus vorgegebenen und selbst erstellten Figuren zusammen, passen Ausrüstung und Fähigkeiten an und führen die Gruppe durch taktische Einsätze und Ermittlungen. Beziehungen zwischen den Mitgliedern können neue Kampfsynergien freischalten. Auch Hawks lässt sich hinsichtlich Kampfspezialisierung und Aussehen anpassen.

Zum Verkaufsstart wurde außerdem ein finaler Trailer veröffentlicht. Neben der Standardfassung gibt es eine Digital Deluxe Edition mit kosmetischen Inhalten sowie eine Collector’s Edition mit physischen Extras.