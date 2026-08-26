Resonance: A Plague Tale Legacy im Test

Der Schlüssel zur Insel

Sophia hat ein massives Kindheitstrauma. Das ist auch kein Wunder, denn sie wurde in einem Kloster festgehalten, wo die Nonnen brutale Experimente mit dem kleinen Kind durchgeführt haben. Ihr wurde regelmäßig eine dunkle Flüssigkeit injiziert, die zu schrecklichen Visionen geführt hat. Diese Visionen musste die kleine Sophia dann in einem Notizbuch aufzeichnen. Aus dem Kloster wurde Sophia dann von ihrem Vater, dem Anführer einer Insel von Piraten, befreit. Lange hat die glückliche Zeit mit ihrem Vater aber nicht angedauert, denn der Vater ist kurz danach von einer Expedition – auf der Suche nach der Quelle der Visionen von Sophia – nicht mehr lebend zurückgekehrt. Danach wurde Sophia von Faro, der rechten Hand ihres Vaters, aufgezogen, der sich zwar um sie gekümmert hat… aber vor allem ein Interesse an ihren Visionen (und ihrem Notizbuch) hatte. Warum sucht jeder den Schlüssel zur Insel? Welche Insel?

Im zweiten Kapitel geht dann die Story so richtig los. Sophia ist inzwischen erwachsen und zu einer geschickten Kämpferin trainiert worden. Faro ist immer noch wie besessen vom Schlüssel zur Insel und verwendet alle Ressourcen des Dorfes, um dieses Ding zu finden. Sophie nimmt an der Suche teil und hilft mit, jeden brutal niederzumetzeln, der sich Faro in den Weg stellt. Ein wirklicher Sympathieträger ist sie also nicht gerade. Sophia findet den Schlüssel zur Insel schließlich – und zwar zur Insel des Minotauren. Das ist in der griechischen Mythologie die Insel Kreta, auf der König Minos herrschte. In dem berühmten Labyrinth unter dem Palast von Knossos lebte der Minotaurus – ein Ungeheuer mit einem Stierkopf und einem menschlichen Körper, das schließlich von Theseus besiegt wurde. So ganz hält sich Resonance: A Plague Tale Legacy allerdings nicht an diese Geschichte… Sophia ist verliebt in Leni, eine geschickte Diebin, und mit ihr erkundet sie die geheimnisvolle Insel, während sie immer wieder Visionen aus einer früheren Zeit hat.