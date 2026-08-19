Korea. IL-2 Series im Test

Koreakrieg

Mit Korea. IL-2 Series hat haben nun die ukrainische Entwickler von 1C Game Studios einen weiteren Krieg (nach dem ersten und dem zweiten Weltkrieg) in ihr Angebot an verfügbaren Szenarien aufgenommen. Der Koreakrieg von 1950-53 war ein blutiger Kampf um die koreanische Halbinsel, geführt zwischen Nordkorea (unterstützt von der UdSSR und China) und Südkorea (unterstützt von den USA und ihren Verbündeten). Es war auch der erste große Konflikt, bei dem Düsenjäger eine entscheidende Rolle gespielt haben. Die Zeit der Propellermaschinen ist im Koreakrieg langsam zu Ende gegangen, auch wenn die überwiegende Anzahl der verwendeten Flugzeuge noch Propellermaschinen waren. Im Koreakrieg kam es erstmals zu größeren Gefechten zwischen Jets – vor allem der F-86 Sabre der Amerikaner sowie der sowjetischen MiG-15. Die Mig-15 war eine unangenehme Überraschung für den Westen, denn das extrem schnelle und wendige Jagdflugzeug hat den westlichen Maschinen ordentlich zugesetzt. Es wurde bei Kriegsbeginn überwiegend von sowjetischen Piloten, die ihre Erfahrung noch im zweiten Weltkrieg gesammelt haben, geflogen. Erst als später schlechter ausgebildete chinesische und nordkoreanische Piloten in den Kampf eintraten, konnten die US-Fliegerasse hohe Abschusszahlen (im Verhältnis von über 10:1) erzielen. Die Basen der Mig-15 waren in China – und dorthin durften ihnen die westlichen Maschinen nicht folgen. Die MiG Alley war das Gebiet im Norden Koreas an der Grenze zu China, und dort haben sich die brutalsten Luftkämpfe abgespielt. Und genau in dieses Szenario versetzt uns Korea. IL-2 Series.

Korea. IL-2 Series verwendet einen eigenen Launcher. Im Startmenu haben wir die Möglichkeit, uns im Free Flight Modus mit dem Spiel anzufreunden. Schauen wir einmal, kann ja nicht so schwer sein, eine Mig15bis zu fliegen. Das Gamepad (Xbox One Controller) wird sofort erkannt. Seitenruder, Querruder, Höhenruder… passt. Mit dem RS bewegt man den Kopf – und wow. Die Landschaft, die Wolken, das Cockpit – schaut verdammt gut aus. Probieren wir die wichtigsten Tasten – Flaps, Fahrwerk, Landkarte, Außenansicht, H um ein (unrealistisches) Display der wichtigsten Flugdaten und eine kleine Landkarte einzublenden. Das erste Herumfliegen über nordkoreanischem Gebiet klappt problemlos. Über A am Gamepad macht ihr den Schub auf, mit Y nehmt ihr Schub heraus. Auch die Maschinenkanone funktioniert. Ich schalte die Beleuchtung der Instrumente im Cockpit an und aus und beginne dann im Pausemodus, das im Spiel integrierte Handbuch zu lesen. Nicht schlecht gemacht, detailliert und mit Grafiken versehen. Nach dem ersten Wegpunkt schaue ich mir einmal die Hauptstadt Pjöngjang an – nicht schlecht für einen ersten Flug, selbst wenn ich mir die ganzen analogen Instrumente im Cockpit noch gar nicht angeschaut habe. Das Landen war dann zwar nicht so ganz erfolgreich, aber grundsätzlich habe ich mir deutlich leichter getan, als ich erwartet hätte. Wenn ihr einen Fehler macht, informiert euch das Spiel, worauf ihr achten müsst. Wenn euch der Jet zu komplex ist, gibt es auch mehrere Propellerflugzeuge zur Auswahl – von der P-51 Mustang über die Yak-9, La-11 oder Il-10. Insgesamt 8 Flugzeuge stehen aktuell zum Fliegen zur Verfügung.