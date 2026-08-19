Paradox Arc und Blue Isle Studios haben eine Publishing-Partnerschaft für Guardians of the Wild Sky angekündigt. Das Open-World-Survival-Crafting-Abenteuer soll 2027 im Steam Early Access für PC starten.

Das Publishing-Label Paradox Arc von Paradox Interactive wird die Veröffentlichung von Guardians of the Wild Sky begleiten. Entwickelt wird das Spiel weiterhin von Blue Isle Studios, bekannt unter anderem für Slender: The Arrival, Valley und Citadel: Forged with Fire. Ein konkreter Termin für den Early-Access-Start wurde noch nicht genannt.

In Guardians of the Wild Sky erkunden Spielerinnen und Spieler mit einem Luftschiff eine offene Welt aus schwebenden Biomen. Zum Spielprinzip gehören Überleben, Crafting, Basis- und Luftschiffbau sowie das Fangen sogenannter Guardians. Die Kreaturen verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und können unter anderem beim Aufbau der Basis, als Teil der Luftschiff-Crew oder im Kampf eingesetzt werden.

Das Spiel soll offline im Einzelspielermodus sowie kooperativ mit bis zu vier weiteren Personen spielbar sein. Für den Start des Early Access ist außerdem Mod-Unterstützung ab dem ersten Tag angekündigt. Weitere Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen Blue Isle Studios und Paradox Arc gibt ein neues Entwicklertagebuch auf YouTube.

Laut Paradox Arc gehörte die Demo von Guardians of the Wild Sky beim Steam Next Fest im Februar 2026 zu den meistgespielten Titeln und das Spiel hat inzwischen mehr als 450.000 Wishlist-Einträge erreicht. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, den Titel auf die Wunschliste zu setzen, gibt es auf der Steam-Seite von Guardians of the Wild Sky. Mehr zum Entwickler gibt es auf der offiziellen Website von Blue Isle Studios.